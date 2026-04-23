Посієте не в той день — втратите врожай: коли сіяти квасолю у 2026 році, щоб зібрати максимум

Проніна Анна
Квасоля вважається однією з найпростіших культур для вирощування, але навіть вона може дати слабкий урожай, якщо проігнорувати правильні терміни посіву. Досвідчені городники наголошують: ключ до успіху — це не лише ґрунт і полив, а й точний час.
Городникам назвали “золоті дати” травня: ці дні вирішують усе
У 2026 році оптимальні періоди для висівання квасолі припадають на кілька “вікон”, коли умови максимально сприятливі.
Найкращі дні: 10–13 травня, 17–23 травня, 27–29 травня.
Саме в ці дати насіння має найвищі шанси на швидке проростання і формування міцної рослини.
Є і періоди, коли посів краще відкласти. У травні 2026 року небажані дні — 14–16 числа.
Це пов’язано з фазами Місяця. У період молодика процеси в рослинах сповільнюються, і насіння може сходити гірше або нерівномірно.
Окрім календаря, критично важливий фактор — температура землі.
Квасолю висівають лише тоді, коли ґрунт прогріється щонайменше до +10…+12°C. Якщо поспішити, насіння може загнити або довго не проростати.
Багато городників орієнтуються на місячний календар не випадково. Вважається, що фази Місяця впливають на сокорух у рослинах.
Посів у правильні дні дає відчутні переваги – швидкі сходи, сильну кореневу систему, кращу стійкість до погодних змін і більшу кількість стручків.
Щоб квасоля дала максимум результату, варто дотримуватись кількох базових правил.
Обирайте добре освітлене місце – ця культура любить сонце і тепло.
Перед посівом замочіть насіння на 10–12 годин – це прискорить проростання.
Не заливайте грядки водою – надлишок вологи може знищити насіння.
Після появи сходів регулярно розпушуйте ґрунт – це допоможе корінню розвиватися швидше.
Досвідчені дачники радять сіяти квасолю на зростаючому Місяці. Саме в цей період активніше розвивається надземна частина рослини.
Це означає більше стручків і, відповідно, більший урожай.
Якщо врахувати всі фактори – дати, температуру і базові правила догляду – квасоля може дати значно кращий результат, ніж зазвичай.
І головне: іноді різницю між слабким і щедрим урожаєм вирішують буквально кілька днів.
