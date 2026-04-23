Коли і чим підживлювати томати після пікірування: урожай розсади здивує кожного

Після пікірування розсада томатів переходить у вразливу фазу розвитку, коли їй потрібен особливий догляд. Молоді рослини ще не встигли повністю укорінитися, тому грамотно підібране підживлення допомагає швидше адаптуватися до нових умов і сформувати міцну основу для майбутнього врожаю. Саме в цей період закладається витривалість і здатність культури протистояти несприятливим факторам.

Важливо не поспішати з внесенням добрив одразу після пересадки. Спочатку рослинам потрібно приблизно 10–14 днів, щоб укоренитися і відновитися після стресу. Лише після цього варто проводити перше підживлення. Надалі розсаду доцільно підживлювати з інтервалом близько десяти днів аж до моменту висаджування у відкритий ґрунт. Такий підхід дозволяє не лише підтримувати здоровий розвиток рослин, а й вчасно виявити слабкі екземпляри.

Серед натуральних способів підживлення популярністю користуються прості, але ефективні засоби. Наприклад, дріжджовий розчин активізує ріст кореневої системи та сприяє нарощуванню зеленої маси. Для його приготування сухі дріжджі змішують із водою та невеликою кількістю цукру, настоюють кілька днів, а перед використанням розводять водою.

Ще один корисний варіант — розчин із додаванням йоду. Він не тільки підтримує розвиток рослин, а й допомагає знизити ризик грибкових захворювань, які часто вражають молоді сіянці.

Ефективним вважається й настій кропиви. Подрібнене листя заливають водою і залишають бродити кілька днів. Після розведення такий настій збагачує ґрунт природними поживними речовинами й мікроелементами, що позитивно впливає на загальний стан розсади.

Регулярне та помірне підживлення після пікірування допомагає виростити сильні, здорові рослини, готові до подальшого росту та рясного плодоношення.

