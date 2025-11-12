Совет на миллион: как сохранить продукты в холодильнике во время блекаутов

После российских ракетных и дроновых атак в Украине введены графики плановых отключений электроэнергии. Перебои с снабжением света и колебания напряжения могут стать серьезным испытанием для холодильника, особенно при регулярных отключениях. Кроме того, продукты быстро портятся, что может привести к излишним затратам и даже пищевым отравлениям. Далее расскажем, как сохранить холодильник и продукты при отключениях.

Фото: из открытых источников

Как сохранить продукты во время длительных отключений электричества

Главное правило – минимально открывать дверцу холодильника и морозильной камеры. Каждое открытие повышает внутреннюю температуру и ускоряет порчу продуктов.

Если графики отключений заранее известны, расположите продукты в холодильнике правильно: скоропортящиеся — глубже, где холоднее, а овощи и фрукты, которые могут некоторое время оставаться при комнатной температуре — ближе к дверце.

Для длительного отключения можно сделать домашние аккумуляторы холода. Физик Геннадий Карпов в комментарии "Общественному" советует использовать полуторалитровую бутылку, воду и 90-100 грамм соли. Соль смешивают с холодной водой, оставляя немного воздуха в бутылке и замораживают в морозильной камере постепенно, по одной бутылке за раз. В TikTok также рекомендуют добавлять немного желатина для лучшего эффекта.

Как защитить технику во время отключения

Чтобы избежать повреждения холодильника и других бытовых приборов, их лучше отключить из розетки перед отключением электричества. После восстановления питания не включайте технику сразу — подождите 10–15 минут, чтобы избежать перегрузки сети.

Дополнительно можно установить реле контроля напряжения или другие защитные устройства, автоматически выключающие питание во время скачков напряжения.

