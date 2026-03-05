Перші огірки вже у травні: хитрий спосіб, який використовують досвідчені городники

Більшість городників починають збирати огірки лише у червні або навіть у липні. Проте існують перевірені методи, які дозволяють отримати перші хрусткі огірки вже у травні. Досвідчені дачники кажуть: усе залежить від правильного старту сезону.

Як отримати перші огірки вже у травні: секрет раннього врожаю

Перший секрет — рання розсада. Огірки можна висівати на розсаду вже наприкінці березня або на початку квітня. Насіння висівають у окремі стаканчики або торф’яні горщики, адже ця культура погано переносить пересадку.

Ще один важливий момент — правильна температура для проростання насіння. Огірки люблять тепло, тому оптимально, щоб температура була близько +22…+25 градусів. За таких умов сходи з’являються значно швидше.

Коли розсада підросте, городники використовують ще один перевірений метод — висадку під тимчасове укриття. Для цього над грядками встановлюють дуги і накривають їх агроволокном або плівкою. Такий простий парник допомагає рослинам пережити прохолодні весняні ночі.

Досвідчені дачники також радять добре підготувати ґрунт перед посадкою. У лунку часто додають перегній або компост, що допомагає рослинам швидше розвиватися і формувати перші плоди.

Ще один секрет раннього врожаю — правильний вибір сорту. Для ранніх посадок краще обирати ультраранні або самозапильні гібриди, які швидше формують зав’язь і починають плодоносити.

Крім того, огірки потребують регулярного поливу теплою водою. Городники наголошують, що холодна вода може уповільнити розвиток рослин, тому поливати краще водою, яка нагрілася на сонці.

Якщо поєднати ці прості прийоми — ранню розсаду, укриття та правильний догляд — перші зеленці можуть з’явитися на кілька тижнів раніше звичного терміну.

Саме тому багато досвідчених городників щороку користуються цим методом, щоб уже наприкінці весни збирати перший урожай свіжих домашніх огірків.

