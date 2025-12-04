logo_ukra

Останній Супермісяць 2025 року: що потрібно зробити в ніч на 5 грудня
НОВИНИ

Останній Супермісяць 2025 року: що потрібно зробити в ніч на 5 грудня

Що можна, а що заборонено робити у Суперповню

4 грудня 2025, 17:25
У п’ятницю, 5 грудня, буде останній Супермісяць 2025 року, з видимим диском на 7,9% більшим та на 15% яскравішим.

Останній Супермісяць 2025 року: що потрібно зробити в ніч на 5 грудня

Супермісяць. Ілюстративне фото

Остання повня року настане 4 грудня о 23:14 за Гринвічем. В Україні в цей час буде 01:14 ночі 5 грудня, пише видання “24 канал”. Останній Супермісяць року має назву "Холодний Місяць", що вказує на різке зниження температури в цей період року. 

Супермісяць має надзвичайно сильний енергетичний вплив, тому астрологи попереджають, що діяти у цей день потрібно обережно.

Під час Холодного Місяця астрологи радять:

1. Провести емоційне очищення. Для цього потрібно записати все, що турбує, болить або виснажує. Можна провести символічний ритуал — спалити аркуш у безпечному місці або розірвати його на частини.

2. Завершити процеси, які тривали довго — незакінчений проєкт, невідправлений лист, непроговорена розмова — це все легше завершити у час Суперповні. 

3. Навести лад у домі та особистому просторі. Варто прибрати, переглянути речі та позбутися непотрібних.

4. Мріяти, але без жорстких планів. Суперповня не сприяє початку нового, однак у цей період можна готуватися до нових проєктів. Астрологи радять створити легкий перелік намірів на 2026 рік: відчуття, стани, вибори. Але не варто ставити конкретні дедлайни -  час ще підсумків.

Також астрологи вказали, що у Супермісяць не варто: 

  • З’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти

  • Приймати важливі фінансові рішення

  • Починати нові справи чи проєкти

  • Перевантажувати себе роботою чи фізично

  • Відкривати душу стороннім людям

  • Ігнорувати інтуїцію та сигнали тіла

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у грудні можуть виникнути конфлікти у сім’ї. 





