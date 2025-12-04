Последнее Суперлуние 2025 года: что нужно сделать в ночь на 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, будет последнее Суперлуние 2025 года, с видимым диском на 7,9% больше и на 15% ярче.

Суперлуние. Иллюстративное фото

Последнее полнолуние наступит 4 декабря в 23:14 по Гринвичу. В Украине в это время будет 01:14 ночи 5 декабря, пишет издание "24 канал". Последнее Суперлуние года называется "Холодная Луна", что указывает на резкое снижение температуры в этот период года.

Суперлуние оказывает очень сильное энергетическое влияние, поэтому астрологи предупреждают, что действовать в этот день нужно осторожно.

Во время Холодной Луны астрологи советуют:

1. Провести эмоциональную очистку. Для этого нужно записать все, что беспокоит, болит или истощает. Можно провести символический ритуал – сжечь лист в безопасном месте или разорвать его на части.

2. Завершить процессы, продолжавшиеся долго – незаконченный проект, неотправленное письмо, непроговоренный разговор – это все легче завершить во время Суперлуния.

3. Навести порядок в доме и личном пространстве. Следует убрать, просмотреть вещи и избавиться от ненужных.

4. Мечтать, но без жестких планов. Суперлуние не способствует началу нового, однако в этот период можно готовиться к новым проектам. Астрологи советуют создать легкий список намерений на 2026 год: ощущения, состояния, выборы. Но не стоит ставить конкретные дедлайны – время еще итогов.

Также астрологи указали, что в Суперлуние не стоит:

Выяснять отношения и провоцировать конфликты

Принимать важные финансовые решения

Начинать новые дела или проекты

Перегружать себя работой или физически

Открывать душу посторонним людям

Игнорировать интуицию и сигналы тела

