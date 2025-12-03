Один необережний крок — і день піде шкереберть: чому 4 грудня не можна пити, сваритись і навіть святкувати

4 грудня 2025 року — день, коли космічні сили мовчки спостерігають за вашими вчинками. І судять.

Астрологи попереджають: цей четвер має небезпечну концентрацію енергії, яка може або підтримати вас у великих починаннях, або... перекреслити все. Один імпульсивний рух — і те, що ви будували місяцями, почне сипатися, як пісок.

4 грудня — день енергії, змін і заборон. Один неправильний крок — і день піде не за планом.

Починається все з 14-го місячного дня — періоду очищення, пошуку істини й боротьби зі своїми слабкостями. Це день, коли ви ніби стоїте на порозі змін. Початок нового проєкту, зміна роботи, навіть великі покупки — підтримуються.

Але вже після 14:52 настає 15-й місячний день — сильніший, жорсткіший. Його сила може підняти вас — або втопити у хвилі емоцій, якщо зробите щось не те.

Саме тому існує перелік категоричних заборон, і їх важливо не ігнорувати:

Алкоголь — під повною забороною. Навіть келих вина може "вибити" енергетичний баланс і спричинити емоційний зрив.

Гучні застілля, святкування, весілля — провокують хаос, а не радість. Місяць цього не схвалює.

Сварки й з’ясування стосунків — ризикуєте сказати зайве. Наслідки залишаться надовго.

Перевантаження очей — особливо небезпечне. Очі сьогодні надзвичайно чутливі.

Телевізори, телефони, монітори — джерело напруги. Навіть півгодини “екранного детоксу” можуть врятувати ваше самопочуття.

А тепер — про світлу сторону. Бо вона також є.

Це ідеальний день для старту. Якщо у вас була ідея, яка давно чекала свого часу — саме він настав. Починайте.

Добре пройдуть ділові переговори, творчість, навчання, подорожі. Все, що робиться з відкритим серцем і без поспіху, підтримає потужна сила Місяця.

Пам’ятайте: цей день працює на вас, але тільки якщо ви не порушите його ритм. Навіть дрібниця може зруйнувати настрій, самопочуття, енергію.

Тож тримайте фокус, спокій і обережність. І тоді цей день відкриє вам більше, ніж просто календарну дату.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, кому грудень принесе гроші, а кому турботи.