Один неосторожный шаг — и день пойдет кувырком: почему 4 декабря нельзя пить, ссориться и даже праздновать
Один неосторожный шаг — и день пойдет кувырком: почему 4 декабря нельзя пить, ссориться и даже праздновать

Начиная обречена на успех, но только если вы не нарушите главный запрет этого дня.

3 декабря 2025, 18:15
Автор:
Проніна Анна

4 декабря 2025 года — день, когда космические силы молча наблюдают за вашими поступками. И судят.
Астрологи предупреждают: этот четверг имеет опасную концентрацию энергии , которая может либо поддержать вас в больших начинаниях, либо... перечеркнуть все. Одно импульсивное движение – и то, что вы строили месяцами, начнет сыпаться, как песок.

4 декабря — день энергии, перемен и запретов. Один неверный шаг — и всё пойдёт не так.

Начинается все с 14-го лунного дня – периода очищения, поиска истины и борьбы со своими слабостями . Это день, когда вы как будто стоите на пороге перемен. Начало нового проекта, смена работы, даже большие покупки поддерживаются.
Но уже после 14:52 наступает 15-й лунный день — сильнее, жестче. Его сила может поднять вас или утопить в волне эмоций, если сделаете что-то не то.

Именно поэтому существует перечень категорических запретов , и их важно не игнорировать:

  • Алкоголь – под полным запретом. Даже бокал вина может "выбить" энергетический баланс и вызвать эмоциональный срыв.

  • Громкие застолья, празднования, свадьбы провоцируют хаос, а не радость. Луна этого не одобряет.

  • Ссоры и выяснение отношений рискуете сказать лишнее. Последствия останутся надолго.

  • Перегрузка глаз – особенно опасная. Глаза сегодня очень чувствительны.

  • Телевизоры, телефоны, мониторы – источник напряжения. Даже полчаса "экранного детоксикации" могут спасти ваше самочувствие.

А теперь о светлой стороне. Ибо она тоже есть.

Это идеальный день для старта. Если у вас была идея, давно ждала своего времени — именно он настал. Начинайте.
Хорошо пройдут деловые переговоры, творчество, обучение, путешествия . Все, что делается с открытым сердцем и без спешки, поддержит мощная сила Луны.

Помните: этот день работает на вас, но только если вы не нарушите его ритм . Даже мелочь может разрушить настроение, самочувствие, энергию.

Итак, держите фокус, спокойствие и осторожность. И тогда этот день откроет вам больше чем просто календарную дату.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , кому декабрь принесет деньги, а кому заботы.



