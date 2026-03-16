Ніколи не робіть цього у свій день народження: прикмета, яка може зіпсувати весь рік

Проніна Анна
День народження для багатьох людей – це не просто свято, а символічний початок нового життєвого циклу. Саме тому з давніх часів із цією датою пов’язано десятки прикмет і заборон, які, за повір’ями, можуть вплинути на весь наступний рік.
Яку помилку у день народження багато людей роблять щороку
У різних культурах існує цілий список того, що не рекомендують робити у день народження, адже цей день нібито визначає енергетику майбутнього року життя.
Про такі прикмети та традиції пишуть у народних календарях і етнографічних збірниках.
Одне з найпоширеніших повір’їв – не святкувати день народження до фактичної дати.
У багатьох культурах вважається, що раннє святкування може принести невдачу, адже "благословення нового року життя ще не настало". Через це у традиціях радять або святкувати у сам день, або вже після нього.
Не сваріться і не скаржтеся
сваритися
плакати
скаржитися на життя
згадувати образи
Вважається, що емоції цього дня можуть "запрограмувати" настрій усього наступного року. Саме тому у традиціях радять проводити цей день у спокої та гарному настрої.
Ще одна популярна прикмета – не давати і не позичати гроші у день народження.
За повір’ями, фінансові операції цього дня можуть символічно означати втрату достатку або фінансову нестабільність у майбутньому році.
Саме тому у народі радять у цей день не вирішувати грошові питання.
Свічки на торті у багатьох культурах символізують життєву енергію, удачу та здоров’я.
За традиціями, їх потрібно задувати після загадування бажання, а не залишати догоряти. Вважається, що якщо свічки гаснуть самі або догорають, це може бути поганим знаком для наступного року.
У деяких традиціях існує ще одна цікава прикмета – не різати святковий торт самому.
Вважається, що якщо людина робить це без близьких поруч, це символізує самотність або проблеми у стосунках у майбутньому.
У різних культурах існує список подарунків, які небажано дарувати на день народження.
Серед них:
ножі або гострі предмети – символ розриву стосунків
годинники – асоціюються із завершенням часу
хустинки – символізують сльози
дзеркала – вважаються предметами, що притягують негативну енергію.
Етнографи зазначають, що більшість таких прикмет з’явилися ще у давнину, коли день народження сприймали як перехідний момент між життєвими циклами людини.
Саме тому будь-які події або навіть дрібні невдачі у цей день могли трактуватися як знак того, яким буде весь наступний рік життя.
Попри те, що наукових доказів впливу прикмет не існує, багато людей і сьогодні намагаються дотримуватися цих традицій – хоча б для гарного настрою і символічного "щасливого старту" нового року життя.
Читайте також в "Коментарях", чи безпечно наносити парфуми на шию.