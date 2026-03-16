Ніколи не робіть цього у свій день народження: прикмета, яка може зіпсувати весь рік

День народження для багатьох людей – це не просто свято, а символічний початок нового життєвого циклу. Саме тому з давніх часів із цією датою пов’язано десятки прикмет і заборон, які, за повір’ями, можуть вплинути на весь наступний рік.

Яку помилку у день народження багато людей роблять щороку

У різних культурах існує цілий список того, що не рекомендують робити у день народження, адже цей день нібито визначає енергетику майбутнього року життя.

Про такі прикмети та традиції пишуть у народних календарях і етнографічних збірниках.

Не святкуйте день народження раніше

Одне з найпоширеніших повір’їв – не святкувати день народження до фактичної дати.

У багатьох культурах вважається, що раннє святкування може принести невдачу, адже "благословення нового року життя ще не настало". Через це у традиціях радять або святкувати у сам день, або вже після нього.

Не сваріться і не скаржтеся

За народними прикметами, у день народження не можна:

сваритися

плакати

скаржитися на життя

згадувати образи

Вважається, що емоції цього дня можуть "запрограмувати" настрій усього наступного року. Саме тому у традиціях радять проводити цей день у спокої та гарному настрої.

Не позичайте гроші

Ще одна популярна прикмета – не давати і не позичати гроші у день народження.

За повір’ями, фінансові операції цього дня можуть символічно означати втрату достатку або фінансову нестабільність у майбутньому році.

Саме тому у народі радять у цей день не вирішувати грошові питання.

Не залишайте свічки догоряти

Свічки на торті у багатьох культурах символізують життєву енергію, удачу та здоров’я.

За традиціями, їх потрібно задувати після загадування бажання, а не залишати догоряти. Вважається, що якщо свічки гаснуть самі або догорають, це може бути поганим знаком для наступного року.

Не розрізайте торт наодинці

У деяких традиціях існує ще одна цікава прикмета – не різати святковий торт самому.

Вважається, що якщо людина робить це без близьких поруч, це символізує самотність або проблеми у стосунках у майбутньому.

Які подарунки краще не дарувати

У різних культурах існує список подарунків, які небажано дарувати на день народження.

Серед них:

ножі або гострі предмети – символ розриву стосунків

годинники – асоціюються із завершенням часу

хустинки – символізують сльози

дзеркала – вважаються предметами, що притягують негативну енергію.

Контекст

Етнографи зазначають, що більшість таких прикмет з’явилися ще у давнину, коли день народження сприймали як перехідний момент між життєвими циклами людини.

Саме тому будь-які події або навіть дрібні невдачі у цей день могли трактуватися як знак того, яким буде весь наступний рік життя.

Попри те, що наукових доказів впливу прикмет не існує, багато людей і сьогодні намагаються дотримуватися цих традицій – хоча б для гарного настрою і символічного "щасливого старту" нового року життя.

Читайте також в "Коментарях", чи безпечно наносити парфуми на шию.