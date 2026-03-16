Никогда не делайте этого в свой день рождения: примета, которая может испортить весь год

Проніна Анна
День рождения для многих людей – это не просто праздник, а символическое начало нового жизненного цикла. Именно поэтому с давних времен с этой датой связаны десятки примет и запретов, которые по поверьям могут повлиять на весь следующий год.
Какую ошибку в день рождения многие делают каждый год
В разных культурах существует целый список того, что не рекомендуют делать в день рождения , ведь этот день якобы определяет энергетику будущего года жизни.
О таких приметах и традициях пишут в народных календарях и этнографических сборниках.
Одно из самых распространенных поверий – не праздновать день рождения до фактической даты .
Во многих культурах считается, что раннее празднование может принести неудачу, ведь "благословение нового года жизни еще не наступило" . Поэтому в традициях советуют либо праздновать в сам день, либо уже после него.
Не ссорьтесь и не жалуйтесь
ссориться
плакать
жаловаться на жизнь
вспоминать образы
Считается, что эмоции в этот день могут "запрограммировать" настроение всего в следующем году . Именно поэтому в традициях советуют проводить этот день в покое и хорошем настроении.
Еще одна популярная примета – не давать и не занимать деньги в день рождения .
По поверьям, финансовые операции в этот день могут символически означать потерю достатка или финансовую нестабильность в будущем году .
Поэтому в народе советуют в этот день не решать денежные вопросы.
Свечи на торте во многих культурах символизируют жизненную энергию, удачу и здоровье .
По традициям, их нужно задувать после загадки желания , а не оставлять догорать. Считается, что если свечи гаснут сами или догорают, это может быть плохим знаком для следующего года.
В некоторых традициях существует еще одна интересная примета – не резать праздничный торт самому .
Считается, что если человек делает это без близких, это символизирует одиночество или проблемы в отношениях в будущем .
В разных культурах существует список подарков, которые нежелательно дарить в день рождения.
Среди них:
ножи или острые предметы – символ разрыва отношений
часы – ассоциируются с истечением времени
платки – символизируют слезы
зеркала – считаются предметами, притягивающими отрицательную энергию .
Этнографы отмечают, что большинство таких примет появились еще в древности, когда день рождения воспринимался как переходный момент между жизненными циклами человека .
Именно поэтому какие-либо события или даже мелкие неудачи в этот день могли трактоваться как знак того, каким будет весь следующий год жизни .
Несмотря на то, что научных доказательств влияния примет не существует, многие и сегодня стараются придерживаться этих традиций – хотя бы для хорошего настроения и символического "счастливого старта" нового года жизни.
