Никогда не делайте этого в свой день рождения: примета, которая может испортить весь год

День рождения для многих людей – это не просто праздник, а символическое начало нового жизненного цикла. Именно поэтому с давних времен с этой датой связаны десятки примет и запретов, которые по поверьям могут повлиять на весь следующий год.

Какую ошибку в день рождения многие делают каждый год

В разных культурах существует целый список того, что не рекомендуют делать в день рождения , ведь этот день якобы определяет энергетику будущего года жизни.

О таких приметах и традициях пишут в народных календарях и этнографических сборниках.

Не празднуйте день рождения раньше

Одно из самых распространенных поверий – не праздновать день рождения до фактической даты .

Во многих культурах считается, что раннее празднование может принести неудачу, ведь "благословение нового года жизни еще не наступило" . Поэтому в традициях советуют либо праздновать в сам день, либо уже после него.

Не ссорьтесь и не жалуйтесь

По народным приметам, в день рождения нельзя:

ссориться

плакать

жаловаться на жизнь

вспоминать образы

Считается, что эмоции в этот день могут "запрограммировать" настроение всего в следующем году . Именно поэтому в традициях советуют проводить этот день в покое и хорошем настроении.

Не одалживайте деньги

Еще одна популярная примета – не давать и не занимать деньги в день рождения .

По поверьям, финансовые операции в этот день могут символически означать потерю достатка или финансовую нестабильность в будущем году .

Поэтому в народе советуют в этот день не решать денежные вопросы.

Не оставляйте свечи догорать

Свечи на торте во многих культурах символизируют жизненную энергию, удачу и здоровье .

По традициям, их нужно задувать после загадки желания , а не оставлять догорать. Считается, что если свечи гаснут сами или догорают, это может быть плохим знаком для следующего года.

Не разрезайте торт наедине

В некоторых традициях существует еще одна интересная примета – не резать праздничный торт самому .

Считается, что если человек делает это без близких, это символизирует одиночество или проблемы в отношениях в будущем .

Какие подарки лучше не дарить

В разных культурах существует список подарков, которые нежелательно дарить в день рождения.

Среди них:

ножи или острые предметы – символ разрыва отношений

часы – ассоциируются с истечением времени

платки – символизируют слезы

зеркала – считаются предметами, притягивающими отрицательную энергию .

Контекст

Этнографы отмечают, что большинство таких примет появились еще в древности, когда день рождения воспринимался как переходный момент между жизненными циклами человека .

Именно поэтому какие-либо события или даже мелкие неудачи в этот день могли трактоваться как знак того, каким будет весь следующий год жизни .

Несмотря на то, что научных доказательств влияния примет не существует, многие и сегодня стараются придерживаться этих традиций – хотя бы для хорошего настроения и символического "счастливого старта" нового года жизни.

