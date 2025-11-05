Ніколи не готуйте ці 5 продуктів у мультиварці: експерти назвали шокуючу причину

Мультиварка стала справжнім фаворитом на багатьох кухнях, адже вона дозволяє готувати страви з мінімальними зусиллями — досить натиснути одну кнопку. Однак, за словами експертів, є ряд продуктів, які не варто готувати в мультиварці.

Фото: з відкритих джерел

Хоча більшість із цих продуктів ми звикли використовувати для приготування, британська організація з захисту прав споживачів рекомендує уникати їх варіння в мультиварці, повідомляє Which.

Які продукти не слід готувати в мультиварці?

Макарони можуть стати клейкою масою в мультиварці. Вони часто переварюються, тому краще приготувати їх на плиті.

Рис може залишитися недовареним, якщо не додати достатньо води. Для приготування в мультиварці необхідно використовувати набагато більше рідини, ніж зазвичай у каструлі.

Ніжні овочі — такі як броколі, цвітна капуста, спаржа й кабачки — при повільній варці можуть перетворитися на пюре. Переварені броколі та капуста стають несмачними.

Сушену квасолю слід перед приготуванням прокип'ятити хоча б 10 хвилин, щоб уникнути токсичності. Краще використовувати консервовану квасолю для приготування страв.

Куряча грудка в мультиварці виходить сухою та менш смачною порівняно з смаженою чи запеченою. Для мультиварки краще вибирати жирне м'ясо, наприклад, яловичину або свинну лопатку.

Також не рекомендується кидати заморожені продукти прямо в мультиварку. Поки м'ясо поступово розігрівається, воно перебуває в зоні температурного ризику, де розмножуються шкідливі бактерії, такі як сальмонела та стафілокок. Хоча вони загинуть під час готування, токсини можуть залишитися в їжі.

