Никогда не готовьте эти 5 продуктов в мультиварке: эксперты назвали шокирующую причину

Мультиварка стала настоящим фаворитом на многих кухнях, ведь она позволяет готовить блюда с минимальными усилиями – достаточно нажать одну кнопку. Однако, по словам экспертов, есть ряд продуктов, которые не следует готовить в мультиварке.

Фото: из открытых источников

Хотя большинство из этих продуктов мы привыкли использовать для приготовления, британская организация по защите прав потребителей рекомендует избегать их варки в мультиварке, сообщает Which.

Какие продукты не следует готовить в мультиварке?

Макароны могут стать клейкой массой в мультиварке. Они часто перевариваются, потому лучше приготовить их на плите.

Рис может остаться недоваренным, если не добавить достаточно воды. Для приготовления в мультиварке необходимо использовать гораздо больше жидкости, чем обычно в кастрюле.

Нежные овощи – такие как брокколи, цветная капуста, спаржа и кабачки – при медленной варке могут превратиться в пюре. Переваренные брокколи и капуста становятся невкусными.

Сушеную фасоль следует перед приготовлением прокипятить хотя бы 10 минут во избежание токсичности. Лучше использовать консервированную фасоль для приготовления блюд.

Куриная грудка в мультиварке получается сухой и менее вкусной по сравнению с жареной или запеченной. Для мультиварки лучше выбирать жирное мясо, например говядину или свинную лопатку.

Также не рекомендуется бросать замороженные продукты прямо в мультиварку. Пока мясо постепенно разогревается, оно находится в зоне температурного риска, где размножаются вредные бактерии, такие как сальмонелла и стафилококк. Хотя они погибнут во время приготовления, токсины могут остаться в пище.

Как уже писали "Комментарии", сосуды сетчатки могут стать новым важным индикатором для определения не только состояния сердца, но и темпов старения организма. Об этом сообщили учёные на основе результатов недавних исследований, опубликованных на сайте nauka.ua.