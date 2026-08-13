Нічний гість: чому кажани частіше залітають у квартири, як їх спіймати та що кажуть прикмети

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Сергій Кречмаровський
Раптовий візит кажана до помешкання у багатьох викликає паніку. Проте міфи про "вампірів" хибні: кажани неагресивні та сприймають людину як загрозу.
Кажан / Ілюстративне фото: Pixabay / Kris Dhondt
Чому кажани залітають у будинки:
Полювання: увечері рукокрилі полюють на мошок та моль біля освітлених вікон і можуть випадково залетіти всередину.
Пошук укриття: наприкінці літа та восени молоді особини шукають затишні місця для відпочинку чи сплячки.
Негода: сильний вітер або злива збивають кажанів із курсу, змушуючи шукати прихисток.
Що кажуть прикмети?
До зміни погоди: раціональне пояснення — перед негодою комахи літають низько, а кажани слідують за ними.
До новин та змін: наші предки вірили, що нічний гість віщує несподівані звістки чи життєві повороти.
Поганий знак: міфи пов'язують кажанів із невдачами, проте езотерики запевняють: якщо випустити тварину живою та неушкодженою, жодного негативу не буде.
Як безпечно спіймати кажана:
Головне правило — ніколи не беріть його голими руками, адже перелякана тварина може вкусити.
Дайте вилетіти самому: вимкніть світло в кімнаті, зачиніть міжкімнатні двері, повністю відчиніть вікно й вийдіть на 15–20 хвилин.
Використовуйте коробку: якщо кажан сів на стіну, одягніть цупкі рукавички, накрийте його порожньою коробкою чи контейнером і обережно підсуньте під край шматок картону.
Випустіть на волю: у теплу пору року просто відкрийте коробку на балконі чи вулиці.
Важливо: не збивайте кажана палицями під час польоту, аби не зламати крила, та обов'язково ізолюйте домашніх тварин. У зимові морози випускати рукокрилих на вулицю зась — вони загинуть, тому краще передати їх зоозахисникам.
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