Нічний гість: чому кажани частіше залітають у квартири, як їх спіймати та що кажуть прикмети

Раптовий візит кажана до помешкання у багатьох викликає паніку. Проте міфи про "вампірів" хибні: кажани неагресивні та сприймають людину як загрозу.

Кажан / Ілюстративне фото: Pixabay / Kris Dhondt

Чому кажани залітають у будинки:

Полювання: увечері рукокрилі полюють на мошок та моль біля освітлених вікон і можуть випадково залетіти всередину.

Пошук укриття: наприкінці літа та восени молоді особини шукають затишні місця для відпочинку чи сплячки.

Негода: сильний вітер або злива збивають кажанів із курсу, змушуючи шукати прихисток.

Що кажуть прикмети?

До зміни погоди: раціональне пояснення — перед негодою комахи літають низько, а кажани слідують за ними.

До новин та змін: наші предки вірили, що нічний гість віщує несподівані звістки чи життєві повороти.

Поганий знак: міфи пов'язують кажанів із невдачами, проте езотерики запевняють: якщо випустити тварину живою та неушкодженою, жодного негативу не буде.

Як безпечно спіймати кажана:

Головне правило — ніколи не беріть його голими руками, адже перелякана тварина може вкусити.

Дайте вилетіти самому: вимкніть світло в кімнаті, зачиніть міжкімнатні двері, повністю відчиніть вікно й вийдіть на 15–20 хвилин.

Використовуйте коробку: якщо кажан сів на стіну, одягніть цупкі рукавички, накрийте його порожньою коробкою чи контейнером і обережно підсуньте під край шматок картону.

Випустіть на волю: у теплу пору року просто відкрийте коробку на балконі чи вулиці.

Важливо: не збивайте кажана палицями під час польоту, аби не зламати крила, та обов'язково ізолюйте домашніх тварин. У зимові морози випускати рукокрилих на вулицю зась — вони загинуть, тому краще передати їх зоозахисникам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як двоє нетверезих чоловіків викрали триметрового крокодила.



