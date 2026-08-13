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Ночной гость: почему летучие мыши чаще залетают в квартиры, как их поймать и что говорят приметы

Появление летучей мыши в доме вызывает страх и споры о приметах, хотя животное боится вас гораздо больше. Рассказываем, почему рукокрылые залетают в дома, что говорят поверья и как безопасно выпроводить гостя.

13 августа 2026, 20:01
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Сергій Кречмаровський

Внезапный визит летучей мыши в помещение у многих вызывает панику. Однако мифы о "вампирах" ошибочны: летучие мыши неагрессивны и воспринимают человека как угрозу.

Ночной гость: почему летучие мыши чаще залетают в квартиры, как их поймать и что говорят приметы

Летучая мышь / Иллюстративное фото: Pixabay / Kris Dhondt

Почему летучие мыши залетают в дома:

  • Вечером рукокрылые охотятся на мошек и моль около освёщенных окон и могут случайно залететь внутрь.

  • Поиск укрытия: в конце лета и осенью молодые особи ищут уютные места для отдыха или спячки.

  • Непогода: сильный ветер или ливень сбивают летучих мышей с курса, заставляя искать убежище.

Что говорят приметы?

  • К смене погоды: рациональное объяснение – перед непогодой насекомые летают низко, а летучие мыши следуют за ними.

  • К новостям и изменениям: наши предки верили, что ночной гость предвещает неожиданные известия или жизненные повороты.

  • Плохой знак: мифы связывают летучих мышей с неудачами, однако эзотерики уверяют: если выпустить животное живым и невредимым, никакого негатива не будет.

Как безопасно поймать летучую мышь:

  • Главное правило – никогда не берите ее голыми руками, ведь испуганное животное может укусить.

  • Дайте вылететь самой: выключите свет в комнате, закройте межкомнатную дверь, полностью откройте окно и выйдите на 15–20 минут.

  • Используйте коробку: если летучая мышь села на стену, наденьте плотные перчатки, накройте ее пустой коробкой или контейнером и осторожно придвиньте под край кусок картона.

  • Выпустите на свободу: в теплое время года просто откройте коробку на балконе или улице.

Важно: не сбивайте летучих мышей палками во время полёта, чтобы не сломать крылья, и обязательно изолируйте домашних животных. В зимние морозы выпускать рукокрылых на улицу нельзя — они погибнут, поэтому лучше передать их зоозащитникам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как двое нетрезвых мужчин похитили трехметрового крокодила.




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