Эта быстрая пасха мгновенно станет хитом Пасхи: идеальный рецепт для каждой хозяйки

В канун Пасхи многие хозяйки стремятся приготовить вкусные блюда для праздничного стола, но порой не хватает времени на долгие процессы, как, например, приготовление традиционной куличи с дрожжами. Для тех, кто хочет быстро и без лишних забот приготовить вкусную выпечку, мы предлагаем рецепт кулича без дрожжей. Этот метод позволяет получить вкусную и пышную пасху всего за один час, и она получится даже у тех, кто не имеет большого опыта в кулинарии.

Ингредиенты для теста:

· Кисломолочный творог — 360 г

· Яйца – 4 шт.

· Сахар — 200 г

· Масло (растопленное) — 200 г

· Соль – ½ ч.л.

· Мука (просеянная) — 400 г

· Разрыхлитель — 2 ч.л.

· Изюм — 250 г

· Цедра апельсина – 1,5 шт.

Пошаговый рецепт:

· Сначала соедините кисломолочный творог, яйца, сахар и соль. Используйте миксер или блендер для достижения однородной массы.

· Далее добавьте растопленное масло, после чего постепенно введите просеянную муку и разрыхлитель.

· Изюм предварительно промойте, а цедру апельсина натрите на мелкой терке. Оба ингредиента добавьте к тесту и тщательно перемешайте.

· Форму для кулича смажьте маслом или выстелите пергаментом и заполните ее тестом на 2/3 объема.

· Выпекайте куличи при температуре 180°C в течение 1 часа. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки – она должна получаться сухой.

Как приготовить глазурь:

Для глазури мы предлагаем безопасный метод, не требующий использования пудры, а также гарантирующего уничтожение вредных бактерий благодаря термической обработке белков.

Ингредиенты для глазури:

· Белок – 2 шт.

· Сахар — 130 г

· Сок лимона – ½ ч.л.

Способ приготовления:

· Смешайте белки с сахаром и поставьте на водяную баню. Постоянно помешивайте смесь до полного растворения сахара (это займет около 5-7 минут или до достижения температуры 65°C).

· После этого снимите массу с огня, добавьте лимонный сок и взбивайте миксером до получения крепких пиков.

С такой глазурью ваш кулич будет выглядеть не только аппетитно, но и иметь отличный вкус, а его поверхность станет глянцевой и красивой.

