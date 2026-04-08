Главная Новости Досуг Полезные советы
Эта быстрая пасха мгновенно станет хитом Пасхи: идеальный рецепт для каждой хозяйки

Простой рецепт кулича с творогом без замешивания теста

8 апреля 2026, 13:55
Автор:
Клименко Елена

В канун Пасхи многие хозяйки стремятся приготовить вкусные блюда для праздничного стола, но порой не хватает времени на долгие процессы, как, например, приготовление традиционной куличи с дрожжами. Для тех, кто хочет быстро и без лишних забот приготовить вкусную выпечку, мы предлагаем рецепт кулича без дрожжей. Этот метод позволяет получить вкусную и пышную пасху всего за один час, и она получится даже у тех, кто не имеет большого опыта в кулинарии.

Фото: из открытых источников

Ингредиенты для теста:

·          Кисломолочный творог — 360 г

·          Яйца – 4 шт.

·          Сахар — 200 г

·          Масло (растопленное) — 200 г

·          Соль – ½ ч.л.

·          Мука (просеянная) — 400 г

·          Разрыхлитель — 2 ч.л.

·          Изюм — 250 г

·          Цедра апельсина – 1,5 шт.

Пошаговый рецепт:

·          Сначала соедините кисломолочный творог, яйца, сахар и соль. Используйте миксер или блендер для достижения однородной массы.

·          Далее добавьте растопленное масло, после чего постепенно введите просеянную муку и разрыхлитель.

·          Изюм предварительно промойте, а цедру апельсина натрите на мелкой терке. Оба ингредиента добавьте к тесту и тщательно перемешайте.

·          Форму для кулича смажьте маслом или выстелите пергаментом и заполните ее тестом на 2/3 объема.

·          Выпекайте куличи при температуре 180°C в течение 1 часа. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки – она должна получаться сухой.

Как приготовить глазурь:

Для глазури мы предлагаем безопасный метод, не требующий использования пудры, а также гарантирующего уничтожение вредных бактерий благодаря термической обработке белков.

Ингредиенты для глазури:

·          Белок – 2 шт.

·          Сахар — 130 г

·          Сок лимона – ½ ч.л.

Способ приготовления:  

·          Смешайте белки с сахаром и поставьте на водяную баню. Постоянно помешивайте смесь до полного растворения сахара (это займет около 5-7 минут или до достижения температуры 65°C).

·          После этого снимите массу с огня, добавьте лимонный сок и взбивайте миксером до получения крепких пиков.

С такой глазурью ваш кулич будет выглядеть не только аппетитно, но и иметь отличный вкус, а его поверхность станет глянцевой и красивой.

Портал "Комментарии" уже писал , что Пасха — это не только духовный праздник, но и прекрасная возможность обновить праздничное меню, добавив к нему легкие, яркие и полезные блюда. Весенний стол должен сочетать свежесть, разнообразие вкусов и питательность, создавая особую атмосферу семейного уюта. Именно поэтому следует обратить внимание на салаты, которые могут стать настоящим украшением праздничного застолья.



