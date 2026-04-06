Великодній стіл запам'ятається кожному: ці 5 салатів вразять найбільш прискіпливих гурманів

Великдень — це не лише духовне свято, а й чудова нагода оновити святкове меню, додавши до нього легкі, яскраві та корисні страви. Весняний стіл має поєднувати свіжість, різноманіття смаків і поживність, створюючи особливу атмосферу родинного затишку. Саме тому варто звернути увагу на салати, які можуть стати справжньою окрасою святкового застілля.

Перший варіант — салат із лососем, чері та пармезаном, який поєднує ніжність риби, свіжість овочів і пікантні нотки соусу. Така страва виглядає ефектно й має насичений смак.

Другий — класичний весняний салат із редискою та огірком, доповнений яйцями та зеленню. Легка сметанно-гірчична заправка підкреслює природну соковитість інгредієнтів і робить страву ідеальною для теплої пори року.

Для тих, хто шукає більш ситний варіант, підійде салат із авокадо та беконом. У ньому гармонійно поєднуються корисні жири, хрусткі текстури та легка лимонна кислинка.

Ще одна цікава ідея — салат із молодої капусти та крабових паличок, де традиційний майонез замінено на грецький йогурт. Завдяки цьому страва стає легшою, але зберігає насичений смак.

Завершує добірку салат із тунцем, яйцями та житніми грінками. Він відзначається вишуканим поєднанням інгредієнтів і доповнюється ароматною заправкою з медом і гірчицею, що додає страві особливого характеру.

Такі салати не лише урізноманітнять великодній стіл, а й допоможуть створити відчуття свята, легкості та весняного настрою. Вони поєднують у собі користь і гастрономічне задоволення, тому точно сподобаються і родині, і гостям.

