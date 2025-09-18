Небезпека поруч: три кухонні речі, які загрожують вашому здоров’ю

Рубрики
Клименко Елена
У звичних речах, які ми щодня використовуємо на кухні, можуть ховатися небезпеки для здоров’я. Відомий гастроентеролог із Гарвардського університету Саурабх Сеті застерігає: деякі побутові предмети слід терміново замінити, повідомляє The Daily Mail.
За словами лікаря, три поширені кухонні речі можуть поступово завдавати шкоди організму. Він радить уважно переглянути вміст своєї кухні та негайно позбутися:
1. Пластикові обробні дошки
Вони є майже в кожному домі, однак, як пояснює Сеті, порізи від ножа залишають мікротріщини, з яких крихітні частинки пластику потрапляють у їжу.
Мікропластик, що потрапляє в організм, може накопичуватись, викликаючи гормональні збої, запалення, проблеми зі шкірою та зміни ваги.
Безпечна альтернатива: дерев’яні або бамбукові дошки.
2. Старі антипригарні сковорідки
Подряпане покриття антипригарного посуду містить PFAS – так звані "вічні хімікати", які пов’язують з розвитком ракових захворювань та порушенням роботи органів.
Найбільш токсичні — PFOA та PFOS, які можуть проникати в їжу при нагріванні пошкодженого посуду.
Краще обрати: нержавіючу сталь, чавун або керамічні сковорідки.
3. Ароматичні свічки
На перший погляд, безпечні, вони можуть містити фталати та парафін, які виділяють шкідливі речовини при горінні. Це впливає на ендокринну систему, а тривале використання — навіть на репродуктивне здоров’я.
Безпечний вибір: свічки на основі соєвого воску, кокосового або натурального бджолиного воску.
Таким чином, пластик, токсичні покриття та ароматичні добавки — це те, з чим ми зіштовхуємось щодня. Але вчасна заміна таких предметів може суттєво знизити ризики для здоров’я.
