Опасность рядом: три кухонные принадлежности, которые угрожают вашему здоровью
Опасность рядом: три кухонные принадлежности, которые угрожают вашему здоровью

Некоторые привычные вещи на кухне могут серьезно помешать здоровью. Ведущий врач из Гарварда назвал три предмета, которые следует избавиться.

18 сентября 2025, 07:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

В привычных вещах, которые мы каждый день используем на кухне, могут скрываться опасности для здоровья. Известный гастроэнтеролог из Гарвардского университета Саурабх Сети предостерегает: некоторые бытовые предметы следует срочно заменить, сообщает The Daily Mail.

Опасность рядом: три кухонные принадлежности, которые угрожают вашему здоровью

Фото: из открытых источников

По словам врача, три распространенных кухонные принадлежности могут постепенно наносить вред организму. Он советует внимательно просмотреть содержимое своей кухни и немедленно избавиться:

1. Пластиковые разделочные доски

Они почти в каждом доме, однако, как объясняет Сети, порезы от ножа покидают микротрещины, из которых крохотные частицы пластика попадают в пищу.

Попадающий в организм микропластик может накапливаться, вызывая гормональные сбои, воспаления, проблемы с кожей и изменения веса.

Безопасная альтернатива: деревянные или бамбуковые доски.

2. Старые антипригарные сковородки

Поцарапанное покрытие антипригарной посуды содержит PFAS – так называемые вечные химикаты, которые связывают с развитием раковых заболеваний и нарушением работы органов.

Наиболее токсичны – PFOA и PFOS, которые могут проникать в пищу при нагревании поврежденной посуды.

Лучше выбрать: нержавеющую сталь, чугун или керамические сковородки.

3. Ароматические свечи

На первый взгляд, безопасные, они могут содержать фталаты и парафины, которые выделяют вредные вещества при горении. Это влияет на эндокринную систему, а длительное использование даже на репродуктивное здоровье.

Безопасный выбор: свечи на основе соевого воска, кокосового или натурального пчелиного воска.

Таким образом, пластик, токсичные покрытия и ароматические добавки – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Но своевременная замена таких предметов может существенно снизить риски для здоровья.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15106311/Harvard-doctor-urges-people-throw-toxic-kitchen-item-thousands-households.html
