Не вся консервація марна: названо 3 овочі, що не втрачають вітамінів

Багато українців переконані, що після консервації овочі втрачають майже всі корисні властивості. Саме тому зимові заготовки часто сприймають лише як “смаколики”, а не як джерело вітамінів. Однак насправді це не зовсім так. Деякі овочі не лише зберігають користь після термічної обробки, а й у певних випадках стають ще ціннішими для організму.

Які овочі варто закривати на зиму, щоб зберегти максимум вітамінів

Чому консервація не завжди “вбиває” користь

Під час обробки при високих температурах дійсно руйнується частина вітамінів, особливо вітамін С. Але є речовини, які навпаки краще засвоюються після нагрівання. Йдеться про антиоксиданти, клітковину та деякі рослинні сполуки. Саме тому не всі консервовані овочі варто викреслювати з раціону.

Баклажани – захист для судин і серця

Баклажани залишаються одними з найкорисніших овочів навіть після консервації. Вони містять антоціани – речовини, які зміцнюють судини та допомагають знижувати рівень “поганого” холестерину. Крім того, у баклажанах є потужні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Після термічної обробки їх кількість зменшується незначно, тому користь зберігається. Також цей овоч багатий на клітковину, що позитивно впливає на травлення.

Квасоля – білок, який не зникає

Консервована квасоля – один із найкращих варіантів для зимового раціону. Вона практично не втрачає рослинного білка, який необхідний для відновлення організму та підтримки енергії. У її складі також є залізо, магній та вітаміни групи B. Завдяки цьому квасоля допомагає боротися з втомою і підтримує м’язи. Окремий плюс – тривале відчуття ситості, що особливо важливо взимку.

Морква – більше користі після варіння

Морква – ще один приклад овочу, який після обробки стає навіть кориснішим. У ній міститься бета-каротин, який перетворюється в організмі на вітамін А. Саме він відповідає за імунітет, зір і стан шкіри. Після термічної обробки бета-каротин засвоюється значно краще, ніж у сирому вигляді. Це означає, що консервована морква може бути навіть ефективнішою для організму.

Що ще важливо знати про заготовки

Фахівці радять звертати увагу не лише на сам продукт, а й на спосіб консервації. Надлишок солі, оцту чи цукру може знизити користь. Найкращий варіант – мінімальна обробка і прості рецепти. Також важливо зберігати баланс у раціоні та поєднувати консервовані овочі зі свіжими продуктами.

Чому ці продукти варто мати вдома

Баклажани, квасоля і морква – це базовий набір, який допоможе підтримувати організм узимку. Вони сприяють роботі серця, покращують травлення та зміцнюють імунітет. Саме тому такі заготовки можуть стати не просто доповненням до столу, а важливою частиною здорового харчування.

Читайте також в "Коментарях", які продукти зміцнюють нервову систему.