Мозок “дякує” миттєво: ці продукти реально зміцнюють нервову систему

Проніна Анна
Правильне харчування може напряму впливати на роботу мозку та нервової системи. І якщо раціон складений грамотно, це допомагає не лише зменшити стрес, а й зберегти пам’ять та концентрацію на роки.
Що їсти, щоб зберегти пам’ять і нерви – лікарі назвали ключові продукти
Фахівці наголошують: ключову роль у підтримці нервової системи відіграє одна речовина – холін.
Холін – це сполука, з якої в організмі утворюється ацетилхолін. Саме цей нейромедіатор відповідає за:
– пам’ять;
– концентрацію уваги;
– швидкість мислення.
Експерти ставлять холін в один ряд із такими важливими елементами, як йод і залізо.
Якщо організму його не вистачає, зростає ризик розвитку когнітивних порушень, включно з деменцією.
Найбільше холіну міститься у звичних продуктах, які легко знайти у щоденному раціоні:
– яйця;
– м’ясо;
– печінка;
– морепродукти;
– шпинат;
– арахіс.
Саме ці продукти лікарі радять регулярно включати до меню.
Попри користь, є проблема:
холін із їжі засвоюється організмом не повністю.
Більше того, з віком потреба в ньому лише зростає. Це означає, що навіть правильний раціон не завжди покриває потреби організму.
Фахівці зазначають, що в деяких випадках дефіцит холіну можна компенсувати спеціальними препаратами або добавками.
Найефективнішими вважаються комплекси, де холін поєднується з:
– екстрактом гінкго білоба;
– піперином.
Таке поєднання може посилювати його вплив на мозок і допомагати зберігати когнітивні функції.
Втім, лікарі наголошують:
приймати будь-які добавки слід лише після консультації зі спеціалістом.
Раціон – це не просто їжа, а інструмент впливу на мозок.
Навіть прості продукти можуть допомогти підтримати нервову систему, якщо вживати їх регулярно та збалансовано.
