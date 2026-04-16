logo_ukra

BTC/USD

74275

ETH/USD

2322.87

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля ЗСЖ Мозок "дякує" миттєво: ці продукти реально зміцнюють нервову систему
НОВИНИ

Мозок “дякує” миттєво: ці продукти реально зміцнюють нервову систему

Один важливий елемент може врятувати від проблем із концентрацією та пам’яттю.

16 квітня 2026, 20:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Правильне харчування може напряму впливати на роботу мозку та нервової системи. І якщо раціон складений грамотно, це допомагає не лише зменшити стрес, а й зберегти пам’ять та концентрацію на роки.

Що їсти, щоб зберегти пам’ять і нерви – лікарі назвали ключові продукти

Фахівці наголошують: ключову роль у підтримці нервової системи відіграє одна речовина – холін.

Чому холін критично важливий

Холін – це сполука, з якої в організмі утворюється ацетилхолін. Саме цей нейромедіатор відповідає за:

– пам’ять;
– концентрацію уваги;
– швидкість мислення.

Експерти ставлять холін в один ряд із такими важливими елементами, як йод і залізо.

Якщо організму його не вистачає, зростає ризик розвитку когнітивних порушень, включно з деменцією.

Де шукати “їжу для мозку”

Найбільше холіну міститься у звичних продуктах, які легко знайти у щоденному раціоні:

– яйця;
– м’ясо;
– печінка;
– морепродукти;
– шпинат;
– арахіс.

Саме ці продукти лікарі радять регулярно включати до меню.

Важливий нюанс, про який мало говорять

Попри користь, є проблема:
холін із їжі засвоюється організмом не повністю.

Більше того, з віком потреба в ньому лише зростає. Це означає, що навіть правильний раціон не завжди покриває потреби організму.

Чи потрібні добавки

Фахівці зазначають, що в деяких випадках дефіцит холіну можна компенсувати спеціальними препаратами або добавками.

Найефективнішими вважаються комплекси, де холін поєднується з:

– екстрактом гінкго білоба;
– піперином.

Таке поєднання може посилювати його вплив на мозок і допомагати зберігати когнітивні функції.

Втім, лікарі наголошують:
приймати будь-які добавки слід лише після консультації зі спеціалістом.

Висновок, який варто запам’ятати

Раціон – це не просто їжа, а інструмент впливу на мозок.

Навіть прості продукти можуть допомогти підтримати нервову систему, якщо вживати їх регулярно та збалансовано.

Як повідомляли раніше "Коментарі", квашена капуста може вилікувати виразку шлунка, але є нюанси. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини