Мозок “дякує” миттєво: ці продукти реально зміцнюють нервову систему

Правильне харчування може напряму впливати на роботу мозку та нервової системи. І якщо раціон складений грамотно, це допомагає не лише зменшити стрес, а й зберегти пам’ять та концентрацію на роки.

Що їсти, щоб зберегти пам’ять і нерви – лікарі назвали ключові продукти

Фахівці наголошують: ключову роль у підтримці нервової системи відіграє одна речовина – холін.

Чому холін критично важливий

Холін – це сполука, з якої в організмі утворюється ацетилхолін. Саме цей нейромедіатор відповідає за:

– пам’ять;

– концентрацію уваги;

– швидкість мислення.

Експерти ставлять холін в один ряд із такими важливими елементами, як йод і залізо.

Якщо організму його не вистачає, зростає ризик розвитку когнітивних порушень, включно з деменцією.

Де шукати “їжу для мозку”

Найбільше холіну міститься у звичних продуктах, які легко знайти у щоденному раціоні:

– яйця;

– м’ясо;

– печінка;

– морепродукти;

– шпинат;

– арахіс.

Саме ці продукти лікарі радять регулярно включати до меню.

Важливий нюанс, про який мало говорять

Попри користь, є проблема:

холін із їжі засвоюється організмом не повністю.

Більше того, з віком потреба в ньому лише зростає. Це означає, що навіть правильний раціон не завжди покриває потреби організму.

Чи потрібні добавки

Фахівці зазначають, що в деяких випадках дефіцит холіну можна компенсувати спеціальними препаратами або добавками.

Найефективнішими вважаються комплекси, де холін поєднується з:

– екстрактом гінкго білоба;

– піперином.

Таке поєднання може посилювати його вплив на мозок і допомагати зберігати когнітивні функції.

Втім, лікарі наголошують:

приймати будь-які добавки слід лише після консультації зі спеціалістом.

Висновок, який варто запам’ятати

Раціон – це не просто їжа, а інструмент впливу на мозок.

Навіть прості продукти можуть допомогти підтримати нервову систему, якщо вживати їх регулярно та збалансовано.

