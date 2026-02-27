Не стрижіть волосся в ці дні березня – астрологи попереджають про наслідки

Березень традиційно вважається місяцем оновлення – разом із природою хочеться змінити й себе. Проте експерти з астрології та біоритмів застерігають: не кожен день підходить для стрижки чи фарбування волосся. Невдала дата може зіпсувати не лише зачіску, а й настрій.

Місячний календар стрижок на березень 2026 – коли йти до перукаря, а коли краще зачекати

Чому фази Місяця взагалі мають значення

Вплив Місяця на біоритми людини обговорюється століттями. Ще в давніх культурах – від слов’ян до китайської традиції – вважалося, що волосся тісно пов’язане з енергетикою людини. Сучасні прихильники місячних календарів переконані: стрижка на зростаючому Місяці пришвидшує ріст волосся, а на спадаючому – допомагає довше зберегти форму зачіски.

Крім того, багато людей помічають, що після “правильно обраного дня” волосся виглядає блискучішим і менш ламким.

Найкращі дні для стрижки в березні

4, 13, 14, 15, 16, 17 березня – вважаються ідеальними для кардинальних змін. У ці дні можна сміливо експериментувати з довжиною та формою.

2, 3, 10, 12, 22, 25, 29, 31 березня – сприятливий період для підрівнювання кінчиків і зміцнення волосся.

Фарбування найкраще планувати на 1, 8, 11, 21, 23, 24, 28, 30 березня – колір ляже рівніше, а результат буде стійкішим.

Дні, коли краще не ризикувати

6, 7, 9, 20, 26, 27 березня – астрологи радять утриматися від стрижки. Волосся може рости повільніше, а результат розчарує.

5, 18, 19 березня – вважаються енергетично несприятливими. У ці дні не рекомендують змінювати довжину чи колір волосся.

Цікаві факти про волосся і біоритми

Волосся росте в середньому на 1–1,5 см на місяць, але швидкість може змінюватися залежно від гормонального фону, стресу і навіть сезонності. Навесні обмінні процеси активізуються, тому березень – сприятливий місяць для відновлення після зими.

Дослідження дерматологів показують, що регулярне підрівнювання кінчиків кожні 6–8 тижнів допомагає зменшити ламкість. А от фарбування краще поєднувати з відновлювальними процедурами.

Вірити чи ні

Наукового підтвердження прямого впливу фаз Місяця на волосся немає, проте психологи пояснюють популярність календарів просто: коли людина планує зміни в “сприятливий день”, вона налаштовується на позитивний результат.

Березень – ідеальний час для перезавантаження. Головне – обрати правильну дату, довіритися майстру і не забувати про догляд.

