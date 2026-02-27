Не стригите волосы в эти дни марта – астрологи предупреждают о последствиях

Март традиционно считается месяцем обновления – вместе с природой хочется изменить себя. Однако эксперты по астрологии и биоритмам предостерегают: не каждый день подходит для стрижки или окрашивания волос . Неудачная дата может испортить не только прическу, но и настроение.

Лунный календарь стрижек на март 2026 – когда идти к парикмахеру, а когда лучше подождать

Почему фазы Луны вообще имеют значение

Воздействие Луны на биоритмы человека обсуждается веками. Еще в древних культурах – от славян до китайской традиции – считалось, что волосы тесно связаны с энергетикой человека. Современные поклонники лунных календарей убеждены: стрижка на растущей Луне ускоряет рост волос, а на ниспадающей – помогает дольше сохранить форму прически .

Кроме того, многие люди замечают, что после "правильно выбранного дня" волосы выглядят более блестящими и менее ломкими.

Лучшие дни для стрижки в марте

4, 13, 14, 15, 16, 17 марта – считаются идеальными для кардинальных перемен. В эти дни можно смело экспериментировать с длиной и формой.

2, 3, 10, 12, 22, 25, 29, 31 марта – благоприятный период для подравнивания кончиков и укрепления волос.

Покраска лучше всего планировать на 1, 8, 11, 21, 23, 24, 28, 30 марта – цвет ляжет ровнее, а результат будет более устойчивым.

Дни, когда лучше не рисковать

6, 7, 9, 20, 26, 27 марта – астрологи советуют воздержаться от стрижки. Волосы могут расти медленнее, а результат разочарует.

5, 18, 19 марта – считаются энергетически неблагоприятными. В эти дни не рекомендуют изменять длину или цвет волос.

Интересные факты о волосах и биоритмах

Волосы растут в среднем на 1–1,5 см в месяц, но скорость может изменяться в зависимости от гормонального фона, стресса и даже сезонности. Весной обменные процессы активизируются, поэтому март – подходящий месяц для восстановления после зимы.

Исследования дерматологов показывают, что регулярное подравнивание кончиков каждые 6–8 недель помогает снизить ломкость. А вот покраску лучше совмещать с восстановительными процедурами.

Верить или нет

Научного подтверждения прямого влияния фаз Луны на волосы нет, однако психологи объясняют популярность календарей просто: когда человек планирует изменения в "благоприятный день", он настраивается на положительный результат.

Март – идеальное время для перезагрузки. Главное – выбрать правильную дату, довериться мастеру и не забывать об уходе.

