Не садіть у ці дні: коли картопля дасть максимальний урожай у травні

Травень традиційно вважається ідеальним періодом для посадки картоплі, але цього року погодні умови змусили багатьох дачників переглянути свої плани. Земля лише зараз достатньо прогрівається, і саме в цей момент важливо не проґавити найкращі дні. Досвідчені городники переконані: правильна дата посадки може напряму вплинути на розмір і кількість бульб.

Місячний календар 2026: найкращі дати для посадки картоплі, які не можна ігнорувати

Як повідомляють "Коментарі", рієнтуватися варто не лише на погоду, а й на фази Місяця, які, за спостереженнями, впливають на розвиток рослин.

Коли садити, щоб отримати великий урожай

За місячним календарем травня 2026 року найкращим періодом для посадки картоплі є фаза спадного Місяця – з 3 по 16 травня. Саме в цей час розвиток рослин спрямований на кореневу систему.

Це ключовий момент: у такі дні картопля краще приживається, швидше сходить і формує великі бульби. Багато городників відзначають, що різниця в урожайності може бути суттєвою.

Коли категорично не варто садити

Не всі дати однаково підходять для роботи на городі. Є періоди, які краще обійти стороною.

1, 2 і 31 травня (повня) – рослини в цей час гірше укорінюються

17 травня (молодик) – один із найменш сприятливих днів для посадки

У ці дні посадка може дати слабкі сходи або низький урожай.

Що ще важливо врахувати

Окрім місячного календаря, критично важливою є температура ґрунту. Вона має бути достатньо прогрітою – холодна земля може зіпсувати навіть найкращий посадковий матеріал.

Оптимальна стратегія – поєднати сприятливі дати з теплою погодою, тоді результат буде максимальним.

Які сорти обирають українці

Серед найпопулярніших сортів, які обирають дачники:

Беллароза – стабільний і врожайний лідер

Рив’єра – ранній сорт для швидкого результату

Гранада – висока врожайність і гарний смак

Пікассо – добре зберігається і невибагливий

Королева Анна – рівні та красиві бульби

Вибір правильного сорту разом із вдалою датою посадки може подвоїти результат.

Додаткові поради, які працюють

Городники радять не ігнорувати прості, але ефективні методи догляду. Наприклад, використання кавової гущі як добрива допомагає покращити структуру ґрунту та наситити його поживними речовинами.

Також важливо не перевантажувати землю – надлишок добрив може нашкодити.

Чому це критично саме зараз

Через затяжну весну сезон змістився, і помилка з датою може коштувати врожаю. Саме тому травень 2026 року вимагає більш уважного підходу, ніж зазвичай.

