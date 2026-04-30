Не сажайте в эти дни: когда картофель даст максимальный урожай в мае

Май традиционно считается идеальным периодом для посадки картофеля, но в этом году погодные условия заставили многих дачников пересмотреть свои планы. Земля только сейчас достаточно прогревается, и именно в этот момент важно не упустить лучшие дни. Опытные огородники убеждены: правильная дата посадки может напрямую повлиять на размер и количество клубней .

Лунный календарь 2026: лучшие даты для посадки картофеля, которые нельзя игнорировать

Как сообщают " Комментарии ", ориентироваться следует не только на погоду, но и на фазы Луны, которые, по наблюдениям, влияют на развитие растений.

Когда сажать, чтобы получить большой урожай

По лунному календарю мая 2026 года лучшим периодом для посадки картофеля является фаза нисходящей Луны – с 3 по 16 мая . Именно в это время развитие растений направлено на корневую систему.

Это ключевой момент: в такие дни картофель лучше приживается, быстрее сходит и формирует большие клубни . Многие огородники отмечают, что разница в урожайности может оказаться существенной.

Когда категорически не стоит сажать

Не все даты все равно подходят для работы на огороде. Есть периоды, которые лучше обойти стороной.

1, 2 и 31 мая (полная) – растения в это время хуже укореняются

17 мая (молодой человек) – один из наименее благоприятных дней для посадки

В эти дни посадка может дать слабые всходы или низкий урожай.

Что еще важно учесть

Кроме лунного календаря, критически важна температура почвы. Она должна быть достаточно прогрета – холодная земля может испортить даже самый лучший посадочный материал.

Оптимальная стратегия – сочетать благоприятные даты с теплой погодой , тогда результат будет максимальным.

Какие сорта выбирают украинцы

Среди самых популярных сортов, выбираемых дачниками:

Беллароза – стабильный и урожайный лидер

Ривьера – ранний сорт для быстрого результата

Гранада – высокая урожайность и хороший вкус

Пикассо – хорошо сохраняющийся и неприхотливый

Королева Анна – ровные и красивые клубни.

Выбор правильного сорта вместе с удачной датой посадки может удвоить результат .

Дополнительные советы, работающие

Огородники советуют не игнорировать простые, но эффективные методы ухода. Например, использование кофейной гущи в качестве удобрений помогает улучшить структуру почвы и насытить ее питательными веществами.

Также важно не перегружать землю – избыток удобрений может навредить.

Почему это критично именно сейчас

Из-за затяжной весны сезон сместился, и ошибка с датой может стоить урожая. Именно поэтому май 2026 года требует более внимательного подхода, чем обычно .

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , какие растения притягивают деньги.