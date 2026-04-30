Не сажайте в эти дни: когда картофель даст максимальный урожай в мае

Проніна Анна
Май традиционно считается идеальным периодом для посадки картофеля, но в этом году погодные условия заставили многих дачников пересмотреть свои планы. Земля только сейчас достаточно прогревается, и именно в этот момент важно не упустить лучшие дни. Опытные огородники убеждены: правильная дата посадки может напрямую повлиять на размер и количество клубней .
Лунный календарь 2026: лучшие даты для посадки картофеля, которые нельзя игнорировать
Как сообщают " Комментарии ", ориентироваться следует не только на погоду, но и на фазы Луны, которые, по наблюдениям, влияют на развитие растений.
По лунному календарю мая 2026 года лучшим периодом для посадки картофеля является фаза нисходящей Луны – с 3 по 16 мая . Именно в это время развитие растений направлено на корневую систему.
Это ключевой момент: в такие дни картофель лучше приживается, быстрее сходит и формирует большие клубни . Многие огородники отмечают, что разница в урожайности может оказаться существенной.
Не все даты все равно подходят для работы на огороде. Есть периоды, которые лучше обойти стороной.
1, 2 и 31 мая (полная) – растения в это время хуже укореняются
17 мая (молодой человек) – один из наименее благоприятных дней для посадки
В эти дни посадка может дать слабые всходы или низкий урожай.
Кроме лунного календаря, критически важна температура почвы. Она должна быть достаточно прогрета – холодная земля может испортить даже самый лучший посадочный материал.
Оптимальная стратегия – сочетать благоприятные даты с теплой погодой , тогда результат будет максимальным.
Среди самых популярных сортов, выбираемых дачниками:
Беллароза – стабильный и урожайный лидер
Ривьера – ранний сорт для быстрого результата
Гранада – высокая урожайность и хороший вкус
Пикассо – хорошо сохраняющийся и неприхотливый
Королева Анна – ровные и красивые клубни.
Выбор правильного сорта вместе с удачной датой посадки может удвоить результат .
Огородники советуют не игнорировать простые, но эффективные методы ухода. Например, использование кофейной гущи в качестве удобрений помогает улучшить структуру почвы и насытить ее питательными веществами.
Также важно не перегружать землю – избыток удобрений может навредить.
Из-за затяжной весны сезон сместился, и ошибка с датой может стоить урожая. Именно поэтому май 2026 года требует более внимательного подхода, чем обычно .
