Не садіть це поруч: 7 рослин, які можуть знищити ваш урожай

Фахівці з городництва пояснюють, що існує поняття "несумісність рослин". Деякі культури конкурують за поживні речовини, заражають одна одну однаковими хворобами або навіть виділяють речовини, що пригнічують ріст сусідів.

Городники попереджають – неправильне сусідство на грядці може коштувати половини врожаю

Саме тому досвідчені городники завжди планують грядки заздалегідь.

Томати і картопля

Це одна з найгірших комбінацій на городі. Обидві культури належать до родини пасльонових і мають спільні хвороби.

Найбільша проблема – фітофтороз, який дуже швидко передається від картоплі до томатів. Якщо посадити їх поруч, грибкова інфекція може знищити одразу дві грядки.

Крім того, ці рослини мають схожих шкідників, тому ризик зараження значно зростає.

Цибуля і квасоля

На перший погляд ці культури можуть виглядати як нормальні сусіди, але насправді це погана ідея для городу.

Цибуля здатна пригнічувати ріст бобових культур, зокрема квасолі та гороху. Вона заважає бактеріям у ґрунті, які допомагають бобовим накопичувати азот.

У результаті рослини ростуть слабкими і дають значно менший урожай.

Огірки і кабачки

Багато дачників садять ці культури поряд, адже вони виглядають схожими. Але городники радять тримати їх на різних грядках.

Огірки, кабачки, гарбузи і дині мають однакові грибкові захворювання, які легко передаються між рослинами.

Якщо одна рослина захворіє, інфекція швидко пошириться на всю грядку.

Кукурудза і томати

Це ще одна небезпечна комбінація.

Ці культури мають спільного шкідника – кукурудзяного черв’яка. Через це, коли рослини ростуть поруч, шкідники можуть швидко поширитися на обидві культури.

Крім того, кукурудза забирає багато поживних речовин із ґрунту, що негативно впливає на томати.

Фенхель і більшість овочів

Фенхель – одна з найбільш "конфліктних" рослин на городі.

Він виділяє спеціальні речовини, які пригнічують ріст інших культур, тому його рекомендують садити окремо.

Якщо висадити фенхель поруч із томатами, квасолею або зеленню, вони можуть рости повільніше і давати слабкий урожай.

Морква і кріп

Ще одна несподівана комбінація, яку часто висаджують разом.

Насправді ці рослини можуть заважати одна одній розвиватися. Через це морква може вирости дрібною або деформованою.

Городники радять розділяти ці культури на різні грядки.

Полуниця і томати

Хоча ці рослини часто ростуть на одному городі, поруч їх садити не варто.

Полуниця активно забирає поживні речовини з ґрунту і може пригнічувати сусідні культури. Томати, своєю чергою, також потребують багато харчування.

Через таку конкуренцію обидві рослини можуть давати значно менший урожай.

Чому правильне сусідство на грядках таке важливе

Досвідчені агрономи пояснюють – правильне розташування культур на городі може збільшити врожайність у кілька разів.

Деякі рослини допомагають одна одній:

вони відлякують шкідників, покращують ґрунт або створюють сприятливий мікроклімат.

Але неправильні "сусіди" можуть навпаки:

пригнічувати ріст

заражати хворобами

конкурувати за воду і поживні речовини

приваблювати однакових шкідників.

Саме тому досвідчені городники перед посадкою завжди перевіряють сумісність культур.

