Не поспішайте садити: коли діставати картоплю з погреба, щоб не втратити врожай

Весна — час, коли городники починають готуватися до нового сезону, і одним із ключових питань залишається підготовка картоплі до посадки. Саме від цього етапу багато в чому залежить майбутній урожай — як швидко зійдуть рослини, наскільки вони будуть стійкими до хвороб і скільки бульб дадуть.

Коли виносити картоплю на посадку: точні терміни, прикмети і поради городників

Правильне пророщування картоплі — це не просто традиція, а перевірена роками технологія, яку активно використовують досвідчені господарі.

Коли діставати картоплю з погреба

Фахівці радять діставати картоплю приблизно за 3–4 тижні до посадки. Саме цього часу достатньо, щоб бульби дали короткі, міцні паростки, які забезпечать швидкий старт у ґрунті.

Однак у народі орієнтуються не лише на календар, а й на прикмети. Зокрема, картоплю традиційно виносять після свята Явдохи (14 березня за старим стилем). Вважається, що саме в цей період земля “прокидається”, а ранні сорти вже можна готувати до посадки.

Ще одна відома прикмета — Сорок святих (22 березня за старим стилем). У народі кажуть: якщо дістати картоплю в цей день, то в кожному кущі буде “по сорок бульб”. Хоча це більше символічно, багато городників досі дотримуються цієї традиції.

Як правильно пророщувати картоплю

Після того як бульби дістали з погреба, важливо не просто залишити їх у теплі, а правильно підготувати.

Спочатку картоплю потрібно уважно перебрати — залишають лише здорові, середнього розміру бульби без гнилі, пошкоджень чи вм’ятин. Великі екземпляри можна розрізати, але так, щоб на кожній частині залишалося 1–2 “очка”.

Далі картоплю викладають у ящики або на стелажі в один-два шари, обов’язково “очками” вгору. Це допомагає паросткам формуватися рівномірно.

Найкращі умови для пророщування

Головне правило — світло і помірне тепло. Оптимальна температура:

– вдень: 14–18°C

– вночі: 6–12°C

Саме на світлі бульби не лише проростають, а й накопичують соланін — природний захист від хвороб і шкідників.

Для цього підійдуть теплиці, сараї або навіть підвіконня. Якщо ж температура надто низька, картоплю варто занести в тепліше приміщення або накрити агроволокном.

Коли картопля готова до посадки

Ідеальний момент — коли з’являються короткі, міцні паростки довжиною приблизно 1–1,5 см. Саме такі бульби найкраще приживаються в ґрунті.

Важливо не перетримати картоплю. Якщо паростки стають довгими, вони легко обламуються під час посадки, і вся підготовка втрачає сенс.

Якщо ж земля ще холодна, а картопля вже проросла, її рекомендують перенести у прохолодніше місце (близько 10°C), щоб пригальмувати ріст.

Додаткові поради городників

Досвідчені господарі часто використовують прості, але ефективні прийоми:

– перед посадкою посипають бульби деревною золою

– уникають хімічної обробки

– висаджують лише у прогрітий ґрунт

Оптимальна температура ґрунту для посадки — 5–7°C. Якщо поспішити і посадити в холодну землю, картопля буде довго сходити і може частково втратити врожайність.

Правильна підготовка картоплі — один із найважливіших етапів у городництві. Саме він визначає, наскільки дружними будуть сходи та чи зможе рослина повністю реалізувати свій потенціал.

Тому навіть прості на перший погляд дії — коли і як дістати картоплю з погреба — можуть суттєво вплинути на результат у сезоні.

