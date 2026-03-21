Не поспішайте садити: коли діставати картоплю з погреба, щоб не втратити врожай

Проніна Анна
Весна — час, коли городники починають готуватися до нового сезону, і одним із ключових питань залишається підготовка картоплі до посадки. Саме від цього етапу багато в чому залежить майбутній урожай — як швидко зійдуть рослини, наскільки вони будуть стійкими до хвороб і скільки бульб дадуть.
Коли виносити картоплю на посадку: точні терміни, прикмети і поради городників
Як повідомляють "Коментарі", правильне пророщування картоплі — це не просто традиція, а перевірена роками технологія, яку активно використовують досвідчені господарі.
Фахівці радять діставати картоплю приблизно за 3–4 тижні до посадки. Саме цього часу достатньо, щоб бульби дали короткі, міцні паростки, які забезпечать швидкий старт у ґрунті.
Однак у народі орієнтуються не лише на календар, а й на прикмети. Зокрема, картоплю традиційно виносять після свята Явдохи (14 березня за старим стилем). Вважається, що саме в цей період земля “прокидається”, а ранні сорти вже можна готувати до посадки.
Ще одна відома прикмета — Сорок святих (22 березня за старим стилем). У народі кажуть: якщо дістати картоплю в цей день, то в кожному кущі буде “по сорок бульб”. Хоча це більше символічно, багато городників досі дотримуються цієї традиції.
Після того як бульби дістали з погреба, важливо не просто залишити їх у теплі, а правильно підготувати.
Спочатку картоплю потрібно уважно перебрати — залишають лише здорові, середнього розміру бульби без гнилі, пошкоджень чи вм’ятин. Великі екземпляри можна розрізати, але так, щоб на кожній частині залишалося 1–2 “очка”.
Далі картоплю викладають у ящики або на стелажі в один-два шари, обов’язково “очками” вгору. Це допомагає паросткам формуватися рівномірно.
Головне правило — світло і помірне тепло. Оптимальна температура:
– вдень: 14–18°C
– вночі: 6–12°C
Саме на світлі бульби не лише проростають, а й накопичують соланін — природний захист від хвороб і шкідників.
Для цього підійдуть теплиці, сараї або навіть підвіконня. Якщо ж температура надто низька, картоплю варто занести в тепліше приміщення або накрити агроволокном.
Ідеальний момент — коли з’являються короткі, міцні паростки довжиною приблизно 1–1,5 см. Саме такі бульби найкраще приживаються в ґрунті.
Важливо не перетримати картоплю. Якщо паростки стають довгими, вони легко обламуються під час посадки, і вся підготовка втрачає сенс.
Якщо ж земля ще холодна, а картопля вже проросла, її рекомендують перенести у прохолодніше місце (близько 10°C), щоб пригальмувати ріст.
Досвідчені господарі часто використовують прості, але ефективні прийоми:
– перед посадкою посипають бульби деревною золою
– уникають хімічної обробки
– висаджують лише у прогрітий ґрунт
Оптимальна температура ґрунту для посадки — 5–7°C. Якщо поспішити і посадити в холодну землю, картопля буде довго сходити і може частково втратити врожайність.
Правильна підготовка картоплі — один із найважливіших етапів у городництві. Саме він визначає, наскільки дружними будуть сходи та чи зможе рослина повністю реалізувати свій потенціал.
Тому навіть прості на перший погляд дії — коли і як дістати картоплю з погреба — можуть суттєво вплинути на результат у сезоні.
