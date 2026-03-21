Не спешите сажать: когда доставать картошку из погреба, чтобы не потерять урожай

Весна – время, когда огородники начинают готовиться к новому сезону, и одним из ключевых вопросов остается подготовка картофеля к посадке. Именно от этого этапа во многом зависит будущий урожай – как быстро сойдут растения, насколько они будут устойчивы к болезням и сколько клубней дадут.

Когда выносить картофель на посадку: точные сроки, приметы и советы огородников

правильное проращивание картофеля — это не просто традиция, а проверенная годами технология, которую активно используют опытные хозяева.

Когда доставать картошку из погреба

Специалисты советуют доставать картофель примерно за 3-4 недели до посадки. Именно этого времени достаточно, чтобы клубни дали короткие, крепкие побеги, которые обеспечат быстрый старт в почве.

Однако в народе ориентируются не только на календарь, но и на приметы. В частности, картофель традиционно выносят после праздника Евдокии (14 марта по старому стилю). Считается, что именно в этот период земля просыпается, а ранние сорта уже можно готовить к посадке.

Еще одна известная примета – Сорок святых (22 марта по старому стилю). В народе говорят: если достать картошку в этот день, то в каждом кусте будет по сорок клубней. Хотя это более символично, многие огородники до сих пор придерживаются этой традиции.

Как правильно проращивать картофель

После того как клубни извлекли из погреба, важно не просто оставить их в тепле, а правильно подготовить.

Сначала картошку нужно внимательно перебрать – оставляют только здоровые, среднего размера клубни без гнили, повреждений или вмятин. Большие экземпляры можно разрезать, но так, чтобы на каждой части оставалось 1-2 "очка".

Далее картошку выкладывают в ящики или на стеллаже в один-два слоя, обязательно "очками" вверх. Это помогает побегам формироваться равномерно.

Лучшие условия для проращивания

Главное правило – свет и умеренное тепло. Оптимальная температура:

– днем: 14–18°C

– ночью: 6–12°C

Именно на свете клубни не только прорастают, но и накапливают соланин – естественную защиту от болезней и вредителей.

Для этого подойдут теплицы, сараны или даже подоконники. Если температура слишком низкая, картофель следует занести в более теплое помещение или накрыть агроволокном.

Когда картофель готов к посадке

Идеальный момент — когда появляются короткие, крепкие побеги длиной примерно 1–1,5 см. Именно такие клубни лучше всего приживаются в почве.

Важно не передержать картошку. Если ростки становятся длинными, они легко обламываются при посадке, и вся подготовка теряет смысл.

Если же земля еще холодная, а картофель уже пророс, его рекомендуют перенести в более холодное место (около 10°C), чтобы притормозить рост.

Дополнительные советы огородников

Опытные хозяева часто используют простые, но эффективные приемы:

– перед посадкой посыпают клубни древесной золой

– избегают химической обработки

– высаживают только в прогретую почву

Оптимальная температура почвы для посадки – 5–7°C. Если поспешить и усадить в холодную землю, картофель будет долго сходить и может частично потерять урожайность.

Правильная подготовка картофеля – один из важнейших этапов в огородничестве. Именно он определяет, насколько дружной будет лестница и сможет ли растение полностью реализовать свой потенциал.

Поэтому даже простые на первый взгляд действия — когда и как достать картошку из погреба — могут оказать существенное влияние на результат в сезоне.

