Не спешите сажать: когда доставать картошку из погреба, чтобы не потерять урожай

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Весна – время, когда огородники начинают готовиться к новому сезону, и одним из ключевых вопросов остается подготовка картофеля к посадке. Именно от этого этапа во многом зависит будущий урожай – как быстро сойдут растения, насколько они будут устойчивы к болезням и сколько клубней дадут.
Когда выносить картофель на посадку: точные сроки, приметы и советы огородников
Как сообщают " Комментарии ", правильное проращивание картофеля — это не просто традиция, а проверенная годами технология, которую активно используют опытные хозяева.
Специалисты советуют доставать картофель примерно за 3-4 недели до посадки. Именно этого времени достаточно, чтобы клубни дали короткие, крепкие побеги, которые обеспечат быстрый старт в почве.
Однако в народе ориентируются не только на календарь, но и на приметы. В частности, картофель традиционно выносят после праздника Евдокии (14 марта по старому стилю). Считается, что именно в этот период земля просыпается, а ранние сорта уже можно готовить к посадке.
Еще одна известная примета – Сорок святых (22 марта по старому стилю). В народе говорят: если достать картошку в этот день, то в каждом кусте будет по сорок клубней. Хотя это более символично, многие огородники до сих пор придерживаются этой традиции.
После того как клубни извлекли из погреба, важно не просто оставить их в тепле, а правильно подготовить.
Сначала картошку нужно внимательно перебрать – оставляют только здоровые, среднего размера клубни без гнили, повреждений или вмятин. Большие экземпляры можно разрезать, но так, чтобы на каждой части оставалось 1-2 "очка".
Далее картошку выкладывают в ящики или на стеллаже в один-два слоя, обязательно "очками" вверх. Это помогает побегам формироваться равномерно.
Главное правило – свет и умеренное тепло. Оптимальная температура:
– днем: 14–18°C
– ночью: 6–12°C
Именно на свете клубни не только прорастают, но и накапливают соланин – естественную защиту от болезней и вредителей.
Для этого подойдут теплицы, сараны или даже подоконники. Если температура слишком низкая, картофель следует занести в более теплое помещение или накрыть агроволокном.
Идеальный момент — когда появляются короткие, крепкие побеги длиной примерно 1–1,5 см. Именно такие клубни лучше всего приживаются в почве.
Важно не передержать картошку. Если ростки становятся длинными, они легко обламываются при посадке, и вся подготовка теряет смысл.
Если же земля еще холодная, а картофель уже пророс, его рекомендуют перенести в более холодное место (около 10°C), чтобы притормозить рост.
Опытные хозяева часто используют простые, но эффективные приемы:
– перед посадкой посыпают клубни древесной золой
– избегают химической обработки
– высаживают только в прогретую почву
Оптимальная температура почвы для посадки – 5–7°C. Если поспешить и усадить в холодную землю, картофель будет долго сходить и может частично потерять урожайность.
Правильная подготовка картофеля – один из важнейших этапов в огородничестве. Именно он определяет, насколько дружной будет лестница и сможет ли растение полностью реализовать свой потенциал.
Поэтому даже простые на первый взгляд действия — когда и как достать картошку из погреба — могут оказать существенное влияние на результат в сезоне.
