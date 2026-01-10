Не беріть трубку від незнайомих номерів: топ-5 шахрайських схем телефонних кол-центрів у 2026 році

Топ-5 найнебезпечніших шахрайських схем 2026 року

1. "Мамо, я в біді" 2.0 — епоха дипфейків

Шахраї клонують голоси близьких людей з відео у соцмережах. Дзвонить "дитина", "чоловік" або "дочка" — інтонації реальні, голос ідентичний. Повідомляють про лікарню, блокпост або затримання і вимагають терміново переказати гроші.

Ви можете втратити всі гроші за 40 секунд: як працюють телефонні шахраї та чому мовчання — ваша найкраща зброя

Небезпека: мозок вимикається через емоції, гроші йдуть на фейкову карту за лічені хвилини.

2. "Служба безпеки банку"

Класична схема, яка досі працює. Дзвонять нібито з НБУ, ПриватБанку, Monobank і повідомляють про "підозрілу транзакцію". Тиснуть на терміновість, просять код із СМС або встановити "захисний додаток".

Нова загроза: шахраї часто знають ваші останні покупки — бази даних регулярно зливаються.

3. "Інвестиції та крипто-гуру"

Гра на жадібності. Обіцяють швидкий дохід, показують фейкові графіки і "кабінети". Коли людина хоче вивести кошти — починаються комісії, податки та "верифікації".

Фінал: вкладник віддає все, щоб "врятувати інвестиції", і залишається ні з чим.

4. "Грошова допомога від ООН чи міжнародних фондів"

Користуються війною та складною ситуацією. Обіцяють виплати, надсилають посилання, які повністю копіюють сайт банку або "Дії".

Результат: логін і пароль потрапляють до шахраїв, рахунки очищаються миттєво.

5. Перевипуск SIM-карти

Шахраї телефонують із різних номерів, скидають дзвінки, поповнюють рахунок на дрібну суму. Потім звертаються до оператора і відновлюють SIM-карту.

Найгірше: після цього всі СМС від банку приходять вже шахраям — разом із доступом до кредитів.

Як на вас тиснуть: ключові техніки

Дефіцит часу: "Терміново", "прямо зараз", "інакше гроші зникнуть"

Авторитет: банк, поліція, СБУ, державні установи

Несподіванка: дзвінки рано вранці або пізно ввечері

Головне правило безпеки

Жоден банк ніколи не питає CVV, PIN або код із СМС і не рятує гроші по телефону.

Експерти наголошують:

не сперечайтеся, не жартуйте і не намагайтеся "переграти" шахрая. Навіть кілька слів можуть використати для клонування голосу.

Правильна дія — мовчки покласти слухавку і самостійно зателефонувати на офіційний номер банку.

