Не берите трубку от незнакомых номеров: топ-5 мошеннических схем телефонных колл-центров в 2026 году

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Мошенники клонируют голоса близких людей по видео в соцсетях. Звонит "ребенок", "муж" или "дочка" — интонации реальные, голос идентичен. Сообщают о больнице, блокпосте или задержании и требуют срочно перевести деньги.
Вы можете потерять все деньги за 40 секунд: как работают телефонные мошенники и почему молчание — ваше лучшее оружие
Опасность: мозг выключается из-за эмоций, деньги уходят на фейковую карту в считанные минуты.
Классическая схема, которая до сих пор работает. Звонят якобы из НБУ, ПриватБанка, Monobank и сообщают о "подозрительной транзакции". Давят на срочность, просят код из СМС или установить "защитное приложение".
Новая угроза: мошенники часто знают ваши последние покупки – базы данных регулярно сливаются.
Игра на алчности. Обещают скорый доход, показывают фейковые графики и "кабинеты". Когда человек хочет вывести средства, начинаются комиссии, налоги и "верификации".
Финал: вкладчик отдает все, чтобы спасти инвестиции, и остается ни с чем.
Пользуются войной и сложной ситуацией. Обещают выплаты, присылают ссылки, полностью копирующие сайт банка или "Действия".
Результат: логин и пароль попадают в мошенников, счета очищаются мгновенно.
Мошенники звонят по телефону из разных номеров, сбрасывают звонки, пополняют счет на мелкую сумму. Затем обращаются к оператору и восстанавливают SIM-карту.
Хуже всего: после этого все СМС от банка приходят уже мошенникам — вместе с доступом к кредитам.
Дефицит времени: "Срочно", "прямо сейчас", "иначе деньги исчезнут"
Авторитет: банк, полиция, СБУ, государственные учреждения
Неожиданность: звонки ранним утром или поздно вечером
Ни один банк никогда не спрашивает CVV, PIN или код СМС и не спасает деньги по телефону.
Эксперты отмечают:
не спорьте, не шутите и не пытайтесь "переиграть" мошенника. Даже несколько слов могут использоваться для клонирования голоса.
Правильное действие молча положить трубку и самостоятельно позвонить на официальный номер банка.
Читайте также в "Комментариях", кому приостановили выплаты пенсий.