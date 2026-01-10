Не берите трубку от незнакомых номеров: топ-5 мошеннических схем телефонных колл-центров в 2026 году

Топ-5 самых опасных мошеннических схем 2026 года

1. "Мама, я в беде" 2.0 – эпоха дипфейков

Мошенники клонируют голоса близких людей по видео в соцсетях. Звонит "ребенок", "муж" или "дочка" — интонации реальные, голос идентичен. Сообщают о больнице, блокпосте или задержании и требуют срочно перевести деньги.

Вы можете потерять все деньги за 40 секунд: как работают телефонные мошенники и почему молчание — ваше лучшее оружие

Опасность: мозг выключается из-за эмоций, деньги уходят на фейковую карту в считанные минуты.

2. "Служба безопасности банка"

Классическая схема, которая до сих пор работает. Звонят якобы из НБУ, ПриватБанка, Monobank и сообщают о "подозрительной транзакции". Давят на срочность, просят код из СМС или установить "защитное приложение".

Новая угроза: мошенники часто знают ваши последние покупки – базы данных регулярно сливаются.

3. "Инвестиции и крипто-гуру"

Игра на алчности. Обещают скорый доход, показывают фейковые графики и "кабинеты". Когда человек хочет вывести средства, начинаются комиссии, налоги и "верификации".

Финал: вкладчик отдает все, чтобы спасти инвестиции, и остается ни с чем.

4. "Денежная помощь от ООН или международных фондов"

Пользуются войной и сложной ситуацией. Обещают выплаты, присылают ссылки, полностью копирующие сайт банка или "Действия".

Результат: логин и пароль попадают в мошенников, счета очищаются мгновенно.

5. Перевыпуск SIM-карты

Мошенники звонят по телефону из разных номеров, сбрасывают звонки, пополняют счет на мелкую сумму. Затем обращаются к оператору и восстанавливают SIM-карту.

Хуже всего: после этого все СМС от банка приходят уже мошенникам — вместе с доступом к кредитам.

Как на вас давят: ключевые техники

Дефицит времени: "Срочно", "прямо сейчас", "иначе деньги исчезнут"

Авторитет: банк, полиция, СБУ, государственные учреждения

Неожиданность: звонки ранним утром или поздно вечером

Главное правило безопасности

Ни один банк никогда не спрашивает CVV, PIN или код СМС и не спасает деньги по телефону.

Эксперты отмечают:

не спорьте, не шутите и не пытайтесь "переиграть" мошенника. Даже несколько слов могут использоваться для клонирования голоса.

Правильное действие молча положить трубку и самостоятельно позвонить на официальный номер банка.

