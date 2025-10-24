Назван режим стирки, частое использование которого "убивает" стиральную машину

Рубрики
В современных стиральных машинах предусмотрено много разных режимов стирки, однако частое использование некоторых из них может значительно навредить технике. При их применении создается дополнительная нагрузка на механизм, двигатель и нагревательный элемент.
Речь идет о "горячих" и интенсивных режимах, пишет издание "ТСН". Частое использование интенсивного режима стирки с высокой температурой и длительным отжимом наносит ущерб стиральной машинке:
Перегрузка двигателя. Во время такого режима мотор работает на грани своих возможностей. При частом использовании его ресурс сокращается.
Износ уплотнителей и барабана — частое использование горячего режима стирки высушивает резиновые прокладки, появляются трещины и протечки.
Накопление накипи на нагревательном элементе. От горячей воды на нагревательном элементе быстро появляется накипь. Со временем это ухудшает нагрев и повышает расход электроэнергии.
Ухудшение качества стирки. Интенсивная стирка может портить ткань, вещи после стирки становятся жесткими и тусклыми.
Чтобы стиральная машина работала долго, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Используйте экономичные и щадящие режимы для ежедневной стирки.
При горячем режиме стирать очень загрязненные вещи не более 1-2 раз в неделю.
Регулярно очищайте барабан, фильтры и проверяйте прокладки повреждений.
Не заполняйте барабан полностью – оставляйте достаточно места, чтобы вещи могли свободно двигаться во время стирки.
Используйте смягчители воды, если вода жесткая – это уменьшит образование накипи.
