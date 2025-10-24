logo

Назван режим стирки, частое использование которого "убивает" стиральную машину

Почему не стоит часто использовать "горячий" режим стирки

24 октября 2025, 17:47
В современных стиральных машинах предусмотрено много разных режимов стирки, однако частое использование некоторых из них может значительно навредить технике. При их применении создается дополнительная нагрузка на механизм, двигатель и нагревательный элемент.

Речь идет о "горячих" и интенсивных режимах, пишет издание "ТСН". Частое использование интенсивного режима стирки с высокой температурой и длительным отжимом наносит ущерб стиральной машинке:

Перегрузка двигателя. Во время такого режима мотор работает на грани своих возможностей. При частом использовании его ресурс сокращается.

Износ уплотнителей и барабана — частое использование горячего режима стирки высушивает резиновые прокладки, появляются трещины и протечки.

Накопление накипи на нагревательном элементе. От горячей воды на нагревательном элементе быстро появляется накипь. Со временем это ухудшает нагрев и повышает расход электроэнергии.

Ухудшение качества стирки. Интенсивная стирка может портить ткань, вещи после стирки становятся жесткими и тусклыми.

Чтобы стиральная машина работала долго, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Используйте экономичные и щадящие режимы для ежедневной стирки.

  • При горячем режиме стирать очень загрязненные вещи не более 1-2 раз в неделю.

  • Регулярно очищайте барабан, фильтры и проверяйте прокладки повреждений.

  • Не заполняйте барабан полностью – оставляйте достаточно места, чтобы вещи могли свободно двигаться во время стирки.

  • Используйте смягчители воды, если вода жесткая – это уменьшит образование накипи.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что самый популярный режим стирки вредит здоровью и стиральной машине.



Источник: https://tsn.ua/other/iakoiu-prohramoiu-ne-mozna-chasto-korystuvatysia-bo-pralka-zlamayetsia-ale-yiyi-postiyno-vmykaiut-2935892.html
