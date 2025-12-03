Названо 5 побутових приладів, які небезпечно залишати в мережі

Деякі побутові прилади потрібно вимикати з мережі, адже в режимі очікування вони можуть спричинити пожежу.

Побутові прилади. Ілюстративне фото

Список найнебезпечніших побутових приладів очолюють електричні обігрівачі, пише видання Express. Причина — високе енергоспоживання та тепловіддача обігрівачів. Ці прилади створюють серйозну пожежну небезпеку, особливо якщо вони розташовані поблизу легкозаймистих матеріалів. Обігрівачі потрібно тримати щонайменше на відстані одного метра від будь-яких легкозаймистих предметів.

На другому місці за небезпекою опинилися пральні та сушильні машини. Поєднання води, електрики, високотемпературних елементів та рухомих частин робить ці прилади особливо небезпечними, пише видання.

На третьому місці — кухонна техніка, така як чайники та тостери, посіла третє місце у списку. Їх також часто залишають підключеними до мережі.

“Тостери містять нагрівальні елементи, які можуть запалити крихти, що збираються на дні. Люди забувають регулярно їх чистити, що створює ризик тихої пожежі на багатьох кухнях”, — пише видання.

На четвертому місці — подовжувачі та багаторозеткові адаптери. Ці пристрої часто перевантажуються, коли одночасно підключаються кілька потужних пристроїв. Це призводить до перегріву та потенційних пожеж.

На п'ятому місці — зарядні пристрої для телефонів. Підроблені або пошкоджені зарядні пристрої не мають ключових функцій безпеки, властивих оригінальним продуктам.

Вони можуть перегріватися, мати брак належної ізоляції або подавати неправильну напругу на пристрої, створюючи небезпеку пожежі та ураження електричним струмом.

Спеціалісти наголошують на необхідності вимикати з мережі ці побутові прилади.

