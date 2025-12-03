Названы 5 бытовых приборов, которые опасно оставлять в сети

Некоторые бытовые приборы нужно выключать из сети, ведь в режиме ожидания они могут вызвать пожар.

Бытовые приборы. Иллюстративное фото

Список самых опасных бытовых приборов возглавляют электрические обогреватели, пишет издание Express. Причина – высокое энергопотребление и теплоотдача обогревателей. Эти приборы создают серьезную пожарную опасность, особенно если они расположены вблизи легковоспламеняющихся материалов. Обогреватели нужно держать как минимум на расстоянии одного метра от любых легковоспламеняющихся предметов.

На втором месте по опасности оказались стиральные и сушильные машины. Сочетание воды, электричества, высокотемпературных элементов и движущихся частей делает эти приборы особенно опасными, пишет издание.

На третьем месте – кухонная техника, такая как чайники и тостеры, заняла третье место в списке. Их часто оставляют подключенными к сети.

"Тостеры содержат нагревательные элементы, которые могут зажечь крошки, которые собираются на дне. Люди забывают регулярно их чистить, что создает риск тихого пожара на многих кухнях", — пишет издание.

На четвертом месте – удлинители и многорозеточные адаптеры. Эти устройства часто перегружаются при одновременном подключении нескольких мощных устройств. Это приводит к перегреву и потенциальным пожарам.

На пятом месте – зарядные устройства для телефонов. Поддельные или поврежденные зарядные устройства не имеют ключевых функций безопасности, свойственных оригинальным продуктам.

Они могут перегреваться, иметь недостаточную изоляцию или подавать неправильное напряжение на устройстве, создавая опасность пожара и поражение электрическим током.

Специалисты отмечают необходимость выключать из сети эти бытовые приборы.

Напомним: портал "Комментарии" писал советы, которые помогут меньше платить за свет при использовании бойлера.



