Молитва за зниклих воїнів: священник пояснив, як не зробити духовну помилку

Питання молитви за безвісти зниклих українських військових залишається болючим для тисяч родин. Люди часто не знають, як правильно звертатися до Бога у ситуації невизначеності – як за живого чи як за померлого.

“У Бога всі живі”: у ПЦУ розповіли, як правильно молитися за безвісти зниклих захисників

Як повідомляють "Коментарі", про це пише РБК-Україна з посиланням на пояснення священника Православної Церкви України.

Головне правило, яке називає церква

Настоятель храму ПЦУ Іван Бобик наголошує: допоки немає офіційного підтвердження загибелі, за воїна потрібно молитися як за живого.

За його словами, це не лише правильний підхід з точки зору церковної традиції, а й важлива духовна позиція.

“Ми не знаємо точно, що сталося з людиною. Тому краще молитися за неї як за живу”, – пояснює священник.

Чому це не помилка

Священнослужитель підкреслює: навіть якщо згодом з’ясується, що воїн загинув, така молитва не є неправильною.

Церква виходить із принципу, що перед Богом усі живі, адже душа людини не зникає.

Саме тому молитва “як за живого” не суперечить вірі й не несе жодної духовної небезпеки.

Коли можна замовляти панахиду

Окремо священник звертає увагу на важливий момент:

панахиду (заупокійну службу) можна замовляти лише після офіційного підтвердження загибелі.

До цього моменту такі дії вважаються передчасними, адже статус людини залишається невизначеним.

Чому молитва важливіша за формальності

У ПЦУ наголошують, що головне – це сама молитва, незалежно від формулювань.

Навіть у ситуації невідомості вона:

– підтримує духовний зв’язок із людиною;

– допомагає родині пережити важкий період;

– зберігає надію.

Священник підкреслює: у таких обставинах важливо не припиняти молитися, навіть якщо немає розуміння, що саме сталося.

Церква радить українцям дотримуватися простого принципу – до встановлення правди про долю воїна молитися за нього як за живого.

Це дозволяє зберігати надію і не порушувати духовних традицій.

Як повідомляли раніше "Коментарі", священник Православної Церкви України Михайло Тищук виступив із різкою критикою традиції приносити пластикові вінки та квіти на кладовища.