Молитва о пропавших воинах: священник объяснил, как не совершить духовную ошибку

Вопрос молитвы за без вести пропавших украинских военных остается болезненным для тысяч семей. Люди часто не знают, как правильно обращаться к Богу в ситуации неопределенности – как за живого или умершего.

"У Бога все живы": в ПЦУ рассказали, как правильно молиться за без вести пропавших защитников

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на объяснение священника Православной Церкви Украины.

Главное правило, которое называет церковь

Настоятель храма ПЦУ Иван Бобик отмечает: пока нет официального подтверждения гибели, за воина нужно молиться как за живого.

По его словам, это не только верный подход с точки зрения церковной традиции, но и важная духовная позиция.

"Мы не знаем точно, что произошло с человеком. Поэтому лучше молиться о нем как о живом", — объясняет священник.

Почему это не ошибка

Священнослужитель подчеркивает: даже если впоследствии выяснится, что воин погиб, такая молитва неверна.

Церковь исходит из принципа, что перед Богом все живы, ведь душа человека не исчезает.

Именно поэтому молитва "как за живого" не противоречит вере и не несет никакой духовной опасности.

Когда можно заказывать панихиду

Отдельно священник обращает внимание на важный момент:

- панихиду (заупокойную службу) можно заказывать только после официального подтверждения гибели.

До этого момента такие действия считаются преждевременными, потому что статус человека остается неопределенным.

Почему молитва важнее формальности

В ВЦУ отмечают, что главное – это сама молитва, независимо от формулировок.

Даже в ситуации неизвестности она:

– поддерживает духовную связь с человеком;

– помогает семье пережить трудный период;

– сохраняет надежду.

Священник подчеркивает: в таких обстоятельствах важно не прекращать молиться, даже если нет понимания того, что произошло.

Церковь советует украинцам придерживаться простого принципа – к установлению правды о судьбе воина молиться о нем как о живом.

Это позволяет сохранять надежду и не нарушать духовные традиции.

