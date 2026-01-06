Мольфар розкрив: ці подарунки ніколи не можна дарувати та приймати – уникайте енергетичних пасток

У сучасному світі подарунки часто сприймаються як знак уваги або турботи, проте, як стверджує мольфар Макс Гордеєв, деякі предмети можуть стати джерелом негативної енергії і навіть накласти "програму нещастя" на того, хто їх отримує. Спеціаліст із енергетики радить підходити до вибору презентів дуже обережно, адже неправильний подарунок може вплинути на здоров’я, стосунки та фінансовий стан людини.

Мольфар Макс Гордеєв назвав речі, які несуть негативну енергетику у подарунок

За словами Гордеєва, найнебезпечніші подарунки включають:

1. Домашнє взуття

Незалежно від того, чи це тапочки, чи шкарпетки, дарування взуття може символізувати "відхід" або розставання. Енергетично така річ здатна "запустити негативні програми" у житті одержувача, впливаючи на стосунки з родиною та друзями.

2. Годинники

Подарунок у вигляді годинника, на думку мольфара, пов’язаний із часом і може підсвідомо налаштовувати людину на відлік життя. Вважається, що такий презент може стати джерелом тривоги та неприємних змін.

3. Гаманець

Особистий аксесуар із сильною енергетикою, який у подарунку здатний приносити фінансові проблеми або невдачі. Мольфар рекомендує передавати гаманці лише тим людям, з якими є абсолютна довіра та енергетичний контакт.

4. Гострі та колючі предмети

Ножі, ножиці, шпильки та подібні речі символізують конфлікти і сварки. Дарувати їх можна лише за особливих обрядів очищення, інакше вони здатні провокувати сварки у родині або на роботі.

5. Порожні або пошкоджені речі

Будь-які предмети зі слідами використання, тріщинами чи дефектами можуть приносити енергетичну "негативну пам’ять". Такі подарунки здатні переносити проблеми колишнього власника на нового власника.

6. Дзеркала та предмети з відображенням

За народними повір’ями, дзеркало в подарунок може "застрягти" на енергетиці людини, створюючи відчуття тривоги, підвищеної емоційної чутливості або невдач у стосунках.

Мольфар наголошує: подарунок повинен нести світлу та позитивну енергію, тому обирати його потрібно з урахуванням характеру одержувача, часу передачі та власного наміру. Особливо обережними варто бути з речами, які несуть символічний або магічний заряд.

“Енергетично сильні предмети, навіть якщо вони здаються звичайними, можуть змінити настрій, стан здоров’я і життя людини на місяці вперед. Вибір подарунку — це не просто жест уваги, а своєрідний обмін енергією,” — пояснює Макс Гордеєв.

Отже, перш ніж купувати будь-який подарунок, подумайте не лише про матеріальну цінність, а й про енергетику та символіку речі. Уникаючи предметів із негативною енергетикою, можна забезпечити щасливий та гармонійний рік одержувача.

