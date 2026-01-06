Мольфар раскрыл: эти подарки никогда нельзя дарить и принимать – избегайте энергетических ловушек

В современном мире подарки часто воспринимаются как знак внимания или заботы, однако, как утверждает мольфар Макс Гордеев , некоторые предметы могут стать источником негативной энергии и даже наложить программу несчастья на того, кто их получает. Специалист по энергетике советует подходить к выбору презентов очень осторожно, ведь неправильный подарок может повлиять на здоровье, отношения и финансовое состояние человека.

Мольфар Макс Гордеев назвал вещи, несущие негативную энергетику в подарок

По словам Гордеева, самые опасные подарки включают в себя:

1. Домашняя обувь

Независимо от того, будь то тапочки или носки, дарование обуви может символизировать "уход" или расставание. Энергетически такая вещь способна запустить негативные программы в жизни получателя, влияя на отношения с семьей и друзьями.

2. Часы

Подарок в виде часов, по мнению мольфара, связан со временем и может подсознательно настраивать человека на счет жизни. Считается, что такой презент может стать источником тревоги и неприятных перемен.

3. Кошелек

Личный аксессуар с сильной энергетикой, способный в подарке приносить финансовые проблемы или неудачи. Мольфар рекомендует передавать кошельки только тем людям, с которыми абсолютное доверие и энергетический контакт.

4. Острые и колющие предметы

Ножи, ножницы, шпильки и подобные вещи символизируют конфликты и ссоры. Дарить их можно только при особых обрядах очищения, иначе они способны провоцировать ссоры в семье или на работе.

5. Пустые или поврежденные вещи

Любые предметы со следами использования, трещинами или дефектами могут приносить энергетическую "негативную память". Такие подарки способны переносить проблемы бывшего владельца на нового владельца.

6. Зеркала и предметы с отражением

По народным поверьям, зеркало в подарок может "застрять" на энергетике человека, создавая ощущение тревоги, повышенной эмоциональной чувствительности или неудач в отношениях.

Мольфар отмечает: подарок должен нести светлую и положительную энергию , поэтому выбирать его нужно с учетом характера получателя, времени передачи и собственного умысла. Особо осторожными следует быть с вещами, которые несут символический или магический заряд.

"Энергетически сильные предметы, даже если они кажутся обычными, могут изменить настроение, состояние здоровья и жизнь человека на месяце вперед. Выбор подарка – это не просто жест внимания, а своеобразный обмен энергией," – объясняет Макс Гордеев.

Итак, прежде чем покупать любой подарок, подумайте не только о материальной ценности, но и об энергетике и символике вещи. Избегая предметов с отрицательной энергетикой, можно обеспечить счастливый и гармоничный год получателя.

