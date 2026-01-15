Місячний посівний календар на січень 2026 року підкаже, коли сіяти розсаду, щоб урожай був максимальним

Січень — це не пауза для садівників і городників, а стартова точка нового сезону. Хоч на вулиці зима і природа спить, саме цей місяць визначає темп майбутніх робіт і впливає на врожай весни та літа.

Як Місяць впливає на ваш урожай: дні, коли сіяти в січні 2026 року

Перш за все, січень ідеально підходить для роботи з розсадою, кімнатними рослинами та ранніми тепличними посівами. Підвіконня та теплиці перетворюються на стартові майданчики нового сезону, де закладається майбутній успіх вашого городу.

Щоб урожай був багатим і здоровим, важливо обирати дні, коли Місяць росте. Ці періоди сприяють швидкому приживанню рослин, активному росту та легкому пересаджуванню. У січні 2026 року сприятливими днями для посівів і догляду за рослинами будуть: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 числа.

У ці дні можна:

сіяти розсаду томатів, перцю, баклажанів та фізалісу;

пересаджувати кімнатні і декоративні квіти;

укорінювати живці та доглядати за зеленню в теплицях;

починати вирощування зелені на підвіконні.

Конкретно по культурах:

Коренева селера, цибуля-порей, довгоцвіти — 1–3 січня;

Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2–3, 4–7, 17–20, 27–28;

Томати, перець, баклажани, фізаліс — 4–5, 12–13, 21–23, 31;

Кімнатні та декоративні квіти — 6–7, 12–13, 21–23;

Коренеплоди та цибулинні культури — 17–20;

Бобові (горох, квасоля, боби) — 19–20;

Суниця та полуниця на розсаду — 27–28;

Овочі для тестування насіння — 9 січня.

Січень — також час перевірити насіння, підготувати ґрунтосуміші та налаштувати підсвітку для розсади. Правильне планування цього місяця значно підвищує шанси на стабільний і багатий урожай у весняно-літній сезон.

Є і "чорні" дні: 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 та 30 січня. У ці дні будь-які пересаджування та посіви краще відкласти, а зосередитись на підготовчих роботах — огляді насіння, перевірці ґрунту та плануванні майбутніх робіт.

Дотримуючись місячного календаря, ви не тільки підвищуєте шанси на здоровий і багатий урожай, а й захищаєте рослини від стресу. Використовуйте сприятливі дні максимально ефективно, щоб весна принесла результат, який перевершить очікування.

Перегляньте також в "Коментарях" календар рибалки на січень.