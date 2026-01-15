logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Місячний посівний календар на січень 2026 року підкаже, коли сіяти розсаду, щоб урожай був максимальним
commentss НОВИНИ Всі новини

Місячний посівний календар на січень 2026 року підкаже, коли сіяти розсаду, щоб урожай був максимальним

Січень — не просто «тихий» місяць: це старт вашого городнього року. Дізнайтесь, коли Місяць сприяє зростанню рослин і яких дат варто уникати.

15 січня 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Січень — це не пауза для садівників і городників, а стартова точка нового сезону. Хоч на вулиці зима і природа спить, саме цей місяць визначає темп майбутніх робіт і впливає на врожай весни та літа.

Місячний посівний календар на січень 2026 року підкаже, коли сіяти розсаду, щоб урожай був максимальним

Як Місяць впливає на ваш урожай: дні, коли сіяти в січні 2026 року

Перш за все, січень ідеально підходить для роботи з розсадою, кімнатними рослинами та ранніми тепличними посівами. Підвіконня та теплиці перетворюються на стартові майданчики нового сезону, де закладається майбутній успіх вашого городу.

Щоб урожай був багатим і здоровим, важливо обирати дні, коли Місяць росте. Ці періоди сприяють швидкому приживанню рослин, активному росту та легкому пересаджуванню. У січні 2026 року сприятливими днями для посівів і догляду за рослинами будуть: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 числа.

У ці дні можна:

  • сіяти розсаду томатів, перцю, баклажанів та фізалісу;

  • пересаджувати кімнатні і декоративні квіти;

  • укорінювати живці та доглядати за зеленню в теплицях;

  • починати вирощування зелені на підвіконні.

Конкретно по культурах:

  • Коренева селера, цибуля-порей, довгоцвіти — 1–3 січня;

  • Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2–3, 4–7, 17–20, 27–28;

  • Томати, перець, баклажани, фізаліс — 4–5, 12–13, 21–23, 31;

  • Кімнатні та декоративні квіти — 6–7, 12–13, 21–23;

  • Коренеплоди та цибулинні культури — 17–20;

  • Бобові (горох, квасоля, боби) — 19–20;

  • Суниця та полуниця на розсаду — 27–28;

  • Овочі для тестування насіння — 9 січня.

Січень — також час перевірити насіння, підготувати ґрунтосуміші та налаштувати підсвітку для розсади. Правильне планування цього місяця значно підвищує шанси на стабільний і багатий урожай у весняно-літній сезон.

Є і "чорні" дні: 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 та 30 січня. У ці дні будь-які пересаджування та посіви краще відкласти, а зосередитись на підготовчих роботах — огляді насіння, перевірці ґрунту та плануванні майбутніх робіт.

Дотримуючись місячного календаря, ви не тільки підвищуєте шанси на здоровий і багатий урожай, а й захищаєте рослини від стресу. Використовуйте сприятливі дні максимально ефективно, щоб весна принесла результат, який перевершить очікування.

Перегляньте також в "Коментарях" календар рибалки на січень. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини