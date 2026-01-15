Месячный посевной календарь на январь 2026 подскажет, когда сеять рассаду, чтобы урожай был максимальным

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Январь – это не пауза для садоводов и огородников, а стартовая точка нового сезона. Хотя на улице зима и природа спит, именно в этот месяц определяет темп будущих работ и влияет на урожай весны и лета.
Как Луна влияет на ваш урожай: дни, когда сеять в январе 2026 года
Прежде всего январь идеально подходит для работы с рассадой, комнатными растениями и ранними тепличными посевами. Подоконники и теплицы превращаются в стартовые площадки нового сезона, где закладывается будущий успех вашего огорода.
Чтобы урожай был богатым и здоровым, важно выбирать дни, когда Луна растет. Эти периоды способствуют быстрому приживанию растений, активному росту и легкой пересадке. В январе 2026 года благоприятными днями для посевов и ухода за растениями будут: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 числа.
В эти дни можно:
сеять рассаду томатов, перца, баклажанов и физалиса;
пересаживать комнатные и декоративные цветы;
укоренять черенки и ухаживать за зеленью в теплицах;
начинать выращивание зелени на подоконнике.
Конкретно по культурам:
Корневой сельдерей, лук-порей, долгоцветы — 1-3 января;
Зелень, салаты, шпинат, пряные травы — 2-3, 4-7, 17-20, 27-28;
Томаты, перец, баклажаны, физалис — 4-5, 12-13, 21-23, 31;
Комнатные и декоративные цветы — 6-7, 12-13, 21-23;
Корнеплоды и луковичные культуры — 17-20;
Бобовые (горох, фасоль, бобы) — 19-20;
Земляника и клубника на рассаду — 27-28;
Овощи для тестирования семян – 9 января.
Январь – также время проверить семена, подготовить почвосмеси и настроить подсветку для рассады. Правильная планировка в этом месяце значительно повышает шансы на стабильный и богатый урожай в весенне-летний сезон.
Есть и "черные" дни: 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января. В эти дни любые пересадки и посевы лучше отложить, а сосредоточиться на подготовительных работах – осмотре семян, проверке почвы и планировании будущих работ.
Соблюдая лунный календарь, вы не только повышаете шансы на здоровый и богатый урожай, но и защищаете растения от стресса. Используйте благоприятные дни максимально эффективно, чтобы весна принесла результат, который превзойдет ожидания.
Просмотрите также в "Комментариях" календарь рыбака на январь.