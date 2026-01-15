Месячный посевной календарь на январь 2026 подскажет, когда сеять рассаду, чтобы урожай был максимальным

Январь – это не пауза для садоводов и огородников, а стартовая точка нового сезона. Хотя на улице зима и природа спит, именно в этот месяц определяет темп будущих работ и влияет на урожай весны и лета.

Как Луна влияет на ваш урожай: дни, когда сеять в январе 2026 года

Прежде всего январь идеально подходит для работы с рассадой, комнатными растениями и ранними тепличными посевами. Подоконники и теплицы превращаются в стартовые площадки нового сезона, где закладывается будущий успех вашего огорода.

Чтобы урожай был богатым и здоровым, важно выбирать дни, когда Луна растет. Эти периоды способствуют быстрому приживанию растений, активному росту и легкой пересадке. В январе 2026 года благоприятными днями для посевов и ухода за растениями будут: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 числа.

В эти дни можно:

сеять рассаду томатов, перца, баклажанов и физалиса;

пересаживать комнатные и декоративные цветы;

укоренять черенки и ухаживать за зеленью в теплицах;

начинать выращивание зелени на подоконнике.

Конкретно по культурам:

Корневой сельдерей, лук-порей, долгоцветы — 1-3 января;

Зелень, салаты, шпинат, пряные травы — 2-3, 4-7, 17-20, 27-28;

Томаты, перец, баклажаны, физалис — 4-5, 12-13, 21-23, 31;

Комнатные и декоративные цветы — 6-7, 12-13, 21-23;

Корнеплоды и луковичные культуры — 17-20;

Бобовые (горох, фасоль, бобы) — 19-20;

Земляника и клубника на рассаду — 27-28;

Овощи для тестирования семян – 9 января.

Январь – также время проверить семена, подготовить почвосмеси и настроить подсветку для рассады. Правильная планировка в этом месяце значительно повышает шансы на стабильный и богатый урожай в весенне-летний сезон.

Есть и "черные" дни: 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 и 30 января. В эти дни любые пересадки и посевы лучше отложить, а сосредоточиться на подготовительных работах – осмотре семян, проверке почвы и планировании будущих работ.

Соблюдая лунный календарь, вы не только повышаете шансы на здоровый и богатый урожай, но и защищаете растения от стресса. Используйте благоприятные дни максимально эффективно, чтобы весна принесла результат, который превзойдет ожидания.

