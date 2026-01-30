Місячний посівний календар на лютий 2026: сприятливі дні для посадки, обрізки та щеплень – робіть все правильно і врожай ростиме, як на дріжджах

Лютий – місяць, коли справжній садівник уже починає готувати ґрунт та розплановує сезонні роботи. Щоб роботи були максимально ефективними, варто враховувати місячний календар та проходження Місяця по знаках зодіаку.

Лютий у саду та на городі: коли місяць допоможе вашим рослинам рости як на дріжджах

Як відомо, перший день перебування Місяця у продуктивному знаку зодіаку визначає майбутній успіх посадок. Наприклад, всього дві години після входження Місяця у Лева чи Терези можуть стати вирішальними для здоров’я рослин і врожайності.

Календар робіт на лютий 2026 року:

2, 3, 10, 11 лютого – підготовка ґрунту в теплиці та розпушування ґрунту в ящиках і горщиках;

4, 5 лютого – закладення компосту та перегортання компостної купи;

9, 10 лютого – обрізка дерев та кущів у відлигу;

12, 13 лютого – обприскування саду від зимуючих шкідників;

4, 8, 16, 24 лютого – полив рослин (незалежно від фази Місяця);

6, 7, 15, 16 лютого – щеплення саджанців;

10, 11 лютого – прополка та проріджування зелені в теплиці;

6, 14, 15, 22 лютого – внесення мінеральних добрив;

5, 13 лютого – внесення органічних добрив.

Важливо пам’ятати, що молодик та сонячні або місячні затемнення – це дні, коли пересадка та посадка категорично протипоказані. Також не варто працювати під Місяцем в Овні, Леві, Діві та Стрільці – рослини можуть сповільнити ріст і погано прижитися.

Проходження Місяця по знаках у лютому 2026:

01.02 – Лев, повня

03.02 – Діва

05.02 – Терези

07.02 – Скорпіон

10.02 – Стрілець

12.02 – Козеріг

15.02 – Водолій

17.02 – Риби, молодик

19.02 – Овен

21.02 – Телець

24.02 – Близнюки

26.02 – Рак

28.02 – Лев

Завдяки дотриманню цих простих правил, ваші теплиці, городи та кімнатні рослини отримають максимальну енергію від Місяця, а врожай у 2026 році може перевершити очікування. Навіть невелике відхилення від календаря може вплинути на ріст, цвітіння та плодоношення рослин, тому плануйте роботи за місячними фазами.

Не забувайте, що своєчасне підживлення, полив і обрізка в сприятливі дні допомагають рослинам витримати весняні перепади температур і забезпечують здоровий старт сезону.

Читайте також в "Коментарях", коли бабак Тимко буде прогнозувати прихід весни.