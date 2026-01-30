logo_ukra

Місячний посівний календар на лютий 2026: сприятливі дні для посадки, обрізки та щеплень – робіть все правильно і врожай ростиме, як на дріжджах
Місячний посівний календар на лютий 2026: сприятливі дні для посадки, обрізки та щеплень – робіть все правильно і врожай ростиме, як на дріжджах

Дізнайтесь, коли у лютому найкраще працювати з ґрунтом, поливати та підживлювати рослини, щоб врожай був рекордним.

30 січня 2026, 03:35
Автор:
Проніна Анна

Лютий – місяць, коли справжній садівник уже починає готувати ґрунт та розплановує сезонні роботи. Щоб роботи були максимально ефективними, варто враховувати місячний календар та проходження Місяця по знаках зодіаку.

Місячний посівний календар на лютий 2026: сприятливі дні для посадки, обрізки та щеплень – робіть все правильно і врожай ростиме, як на дріжджах

Лютий у саду та на городі: коли місяць допоможе вашим рослинам рости як на дріжджах

Як відомо, перший день перебування Місяця у продуктивному знаку зодіаку визначає майбутній успіх посадок. Наприклад, всього дві години після входження Місяця у Лева чи Терези можуть стати вирішальними для здоров’я рослин і врожайності.

Календар робіт на лютий 2026 року:

  • 2, 3, 10, 11 лютого – підготовка ґрунту в теплиці та розпушування ґрунту в ящиках і горщиках;

  • 4, 5 лютого – закладення компосту та перегортання компостної купи;

  • 9, 10 лютого – обрізка дерев та кущів у відлигу;

  • 12, 13 лютого – обприскування саду від зимуючих шкідників;

  • 4, 8, 16, 24 лютого – полив рослин (незалежно від фази Місяця);

  • 6, 7, 15, 16 лютого – щеплення саджанців;

  • 10, 11 лютого – прополка та проріджування зелені в теплиці;

  • 6, 14, 15, 22 лютого – внесення мінеральних добрив;

  • 5, 13 лютого – внесення органічних добрив.

Важливо пам’ятати, що молодик та сонячні або місячні затемнення – це дні, коли пересадка та посадка категорично протипоказані. Також не варто працювати під Місяцем в Овні, Леві, Діві та Стрільці – рослини можуть сповільнити ріст і погано прижитися.

Проходження Місяця по знаках у лютому 2026:

  • 01.02 – Лев, повня

  • 03.02 – Діва

  • 05.02 – Терези

  • 07.02 – Скорпіон

  • 10.02 – Стрілець

  • 12.02 – Козеріг

  • 15.02 – Водолій

  • 17.02 – Риби, молодик

  • 19.02 – Овен

  • 21.02 – Телець

  • 24.02 – Близнюки

  • 26.02 – Рак

  • 28.02 – Лев

Завдяки дотриманню цих простих правил, ваші теплиці, городи та кімнатні рослини отримають максимальну енергію від Місяця, а врожай у 2026 році може перевершити очікування. Навіть невелике відхилення від календаря може вплинути на ріст, цвітіння та плодоношення рослин, тому плануйте роботи за місячними фазами.

Не забувайте, що своєчасне підживлення, полив і обрізка в сприятливі дні допомагають рослинам витримати весняні перепади температур і забезпечують здоровий старт сезону.

