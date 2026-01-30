logo

Месячный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни для посадки, обрезки и прививок – делайте все правильно и урожай будет расти, как на дрожжах

Узнайте, когда в феврале лучше всего работать с почвой, поливать и подкармливать растения, чтобы урожай был рекордным.

30 января 2026, 03:35
Февраль – месяц, когда настоящий садовник уже начинает готовить почву и планирует сезонные работы. Чтобы работы были максимально эффективны, следует учитывать лунный календарь и прохождение Луны по знакам зодиака.

Месячный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни для посадки, обрезки и прививок – делайте все правильно и урожай будет расти, как на дрожжах

Февраль в саду и на огороде: когда луна поможет вашим растениям расти как на дрожжах

Как известно, первый день пребывания Луны в продуктивном знаке зодиака определяет будущий успех посадок. Например, всего два часа после вхождения Луны во Льва или Весы могут стать решающими для здоровья растений и урожайности.

Календарь работ на февраль 2026:

  • 2, 3, 10, 11 февраля – подготовка почвы в теплице и рыхление почвы в ящиках и горшках;

  • 4, 5 февраля – заделка компоста и листание компостной кучи;

  • 9, 10 февраля – обрезка деревьев и кустов в оттепели;

  • 12, 13 февраля – опрыскивание сада от зимующих вредителей;

  • 4, 8, 16, 24 февраля – полив растений (независимо от фазы Луны);

  • 6, 7, 15, 16 февраля – прививка саженцев;

  • 10, 11 февраля – прополка и прореживание зелени в теплице;

  • 6, 14, 15, 22 февраля – внесение минеральных удобрений;

  • 5, 13 февраля – внесение органических удобрений.

Важно помнить, что новолуние и солнечные или лунные затмения – это дни, когда пересадка и посадка категорически противопоказаны . Также не стоит работать под Луной в Овне, Леве, Деве и Стрельце – растения могут замедлить рост и плохо прижиться.

Прохождение Луны по знакам в феврале 2026:

  • 01.02 – Лев, полнолуние

  • 03.02 – Дева

  • 05.02 – Весы

  • 07.02 – Скорпион

  • 10.02 – Стрелец

  • 12.02 – Козерог

  • 15.02 – Водолей

  • 17.02 – Рыбы, новолуние

  • 19.02 – Овен

  • 21.02 – Телец

  • 24.02 – Близнецы

  • 26.02 – Рак

  • 28.02 – Лев

Благодаря этим простым правилам, ваши теплицы, огороды и комнатные растения получат максимальную энергию от Луны, а урожай в 2026 году может превзойти ожидания. Даже небольшое отклонение от календаря может повлиять на рост, цветение и плодоношение растений, поэтому планируйте работы по лунным фазам.

Не забывайте, что своевременная подкормка, полив и обрезка в благоприятные дни помогают растениям выдержать весенние перепады температур и обеспечивают здоровый старт сезона.

