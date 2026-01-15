Лікарі попереджають: звичні способи зігрітися можуть прискорити переохолодження

Мороз — це не просто дискомфорт, а реальна небезпека для здоров’я. Ілюзія тепла може коштувати життя. Медики наголошують, що деякі поширені способи зігрівання у морозі не лише не допомагають, а й прискорюють переохолодження та обмороження. Про це повідомляють на сайті МОЗ.

Що вбиває вас у мороз: звичайні «способи зігрітися», які шокують

Найпоширеніші помилки:

Алкоголь. Багато хто вірить, що гарячий напій або чарка зігрівають. Насправді алкоголь розширює судини, організм втрачає тепло швидше, а тіло охолоджується зсередини. Виникає хибне відчуття тепла, яке вводить людину в оману.

Сигарети. Нікотин звужує судини, погіршуючи кровопостачання кінцівок. Як результат — руки та ноги замерзають значно швидше. Куріння в морозі — прямий шлях до обмороження.

Надто різке зігрівання. Гарячі ванни, обігрівачі або інтенсивне розтирання обморожених кінцівок при сильному переохолодженні можуть перевантажити серце та легені, провокуючи серйозні ускладнення.

Металеві прикраси. Каблучки, браслети та годинники не лише швидко охолоджуються, а й уповільнюють кровообіг. Контакт металу зі шкірою у морозі може спричинити локальне обмороження, особливо на пальцях та кистях.

Що робити замість цього?

Калорійна їжа. Смачні та жирні продукти допомагають організму виробляти тепло. Тепле молоко з медом, імбиром та корицею — природний обігрівач.

Тваринні жири. Масло та інші жири дають енергію та підтримують теплообмін.

Багатошаровий одяг. Легкі шари одягу зберігають тепло ефективніше, ніж товстий один шар. Важливо накривати всі відкриті частини тіла — руки, ноги, обличчя. Читайте також в "Коментарях", як швидко обігріти квартиру, якщо нема газу і світла.