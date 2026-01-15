Врачи предупреждают: привычные способы согреться могут ускорить переохлаждение

Мороз – это не просто дискомфорт, а реальная опасность для здоровья. Иллюзия тепла может стоить жизни. Медики отмечают, что некоторые распространенные способы согревания в морозе не только не помогают, но и ускоряют переохлаждение и обморожение. Об этом сообщают на сайте Минздрава.

Что убивает вас в мороз: шокирующие обычные «способы согреться»

Самые распространенные ошибки:

Алкоголь. Многие верят, что горячий напиток или рюмка согревают. На самом деле алкоголь расширяет сосуды, организм теряет тепло быстрее, а тело охлаждается изнутри. Возникает ложное чувство тепла, вводящее человека в заблуждение.

Сигареты. Никотин сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение конечностей. Как результат – руки и ноги замерзают гораздо быстрее. Курение в морозе – прямой путь к обморожению.

Слишком резкое согревание. Горячие ванны, обогреватели или интенсивное растирание обмороженных конечностей могут при сильном переохлаждении перегрузить сердце и легкие, провоцируя серьезные осложнения.

Металлические украшения. Кольца, браслеты и часы не только быстро охлаждаются, но и замедляют кровообращение. Контакт металла с кожей в морозе может вызвать локальное обморожение, особенно на пальцах и кистях.

Что делать вместо этого?

Калорийная еда. Вкусные и жирные продукты помогают организму вырабатывать тепло. Теплое молоко с медом, имбирем и корицей – природный обогреватель.

Животные жиры. Масло и другие жиры дают энергию и теплообмен.

Многослойная одежда. Легкие слои одежды сохраняют тепло более эффективно, чем толстый один слой. Важно накрывать все открытые части тела – руки, ноги, лицо. Читайте также в "Комментариях", как быстро обогреть квартиру, если нет газа и света.