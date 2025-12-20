20 грудня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду та залучити удачу

Сьогодні, 20 грудня, Україна та світ сповнені святкової енергії та давніх традицій. В Україні вшановують пенсіонерів та ветеранів МВС – тих, хто заклав основи безпеки та порядку. Це нагадування про важливість досвіду старшого покоління і самовідданість тих, хто стояв на варті закону.

Сьогодні відзначають Міжнародний день солідарності людей – свято об’єднання та підтримки.

У світі відзначають Міжнародний день солідарності людей і Всесвітній день ігор. Перший покликаний об’єднувати країни для боротьби з бідністю та глобальними проблемами, другий – нагадує про просту радість: відкласти гаджети, сісти за настільні ігри та зарядитися енергією радості і спілкування.

Церква сьогодні вшановує святого Ігнатія Богоносця, учня апостола Івана Богослова. Його мученицька історія та неймовірна відвага надихали віруючих століттями. Народні традиції називають цей день "Гнатовим", і саме з нього починалася підготовка до Різдва: прибирання осель, заготівля продуктів та енергетичне очищення дому.

Народні прикмети 20 грудня – не просто цікаві історії. Кажуть, якщо сьогодні на деревах багато інею, наступного року варто чекати багатого врожаю. Ясне зоряне небо обіцяє тепле літо, а гучне щебетання синиць передвіщає потужне посилення морозів. Якщо сонце заходить у хмару – готуйтеся до снігопаду наступного дня.

А ще наші предки радили: не конфліктуйте, не сваріться і не беріть гроші з чужих рук – це може накликати біду. Натомість робіть добро, діліться з близькими та прислухайтеся до знаків природи – саме це відкриє шлях до удачі та фінансового благополуччя.

Іменини сьогодні святкують Ігнатій, Данило, Іван, Георгій та Юрій – не забудьте привітати рідних і друзів, адже позитивна енергія цього дня повертається сторицею.

