20 декабря: что сегодня нельзя делать, чтобы не навлечь беду и привлечь удачу

Сегодня, 20 декабря, Украина и мир полон праздничной энергии и давних традиций. В Украине чествуют пенсионеров и ветеранов МВД – тех, кто заложил основы безопасности и порядка. Это напоминание о важности опыта старшего поколения и самоотверженности стоящих на страже закона.

Сегодня отмечают Международный день солидарности людей – праздник объединения и поддержки.

В мире отмечается Международный день солидарности людей и Всемирный день игр. Первый призван объединять страны для борьбы с бедностью и глобальными проблемами, второй напоминает о простой радости: отложить гаджеты, сесть за настольные игры и зарядиться энергией радости и общения.

Церковь сегодня чествует святого Игнатия Богоносца , ученика апостола Иоанна Богослова. Его мученическая история и невероятная отвага вдохновляли верующих веками. Народные традиции называют этот день "Игнатным", и именно с него начиналась подготовка к Рождеству: уборка домов, заготовка продуктов и энергетическая очистка дома.

Народные приметы 20 декабря – не просто интересные истории. Говорят, если сегодня на деревьях много инея, в следующем году следует ждать богатого урожая. Ясное звездное небо сулит теплое лето, а громкий щебет синиц предвещает мощное усиление морозов. Если солнце входит в облако – готовьтесь к снегопаду на следующий день.

А еще наши предки советовали: не конфликтуйте, не ссорьтесь и не берите деньги из чужих рук – это может навлечь беду. Делайте добро, делитесь с близкими и прислушивайтесь к знакам природы – именно это откроет путь к удаче и финансовому благополучию.

Именины сегодня празднуют Игнатий, Даниил, Иван, Георгий и Юрий – не забудьте поздравить родных и друзей, ведь положительная энергия в этот день возвращается сторицей.

