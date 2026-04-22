7 помилок у холодильнику, які псують їжу і гроші: експерти пояснили, що не можна тримати в дверцятах

Багато людей автоматично складають у дверцята холодильника все, що має бути “під рукою” – від молока до соусів. Але експерти з харчової безпеки попереджають: це одна з найгірших зон для зберігання швидкопсувних продуктів.

Ці 7 продуктів не можна зберігати у дверцятах холодильника – ось чому

Основна проблема дверцят у тому, що це найтепліша і найнестабільніша частина холодильника, де температура постійно коливається через часте відкривання.

Коли показник піднімається вище 4°C, продукти потрапляють у так звану “небезпечну зону”, де бактерії можуть активно розмножуватися. І це відбувається значно швидше, ніж здається.

Чому дверцята холодильника – ризикована зона

Під час кожного відкривання холодильника тепле повітря потрапляє всередину, а дверні полиці нагріваються першими. Через це продукти тут не отримують стабільного охолодження.

Експерти підкреслюють: навіть короткі перепади температури можуть зменшувати термін придатності їжі та впливати на її безпеку.

7 продуктів, які не варто тримати у дверцятах

Молоко та молочні продукти – найчутливіші до перепадів температури. Вони швидше псуються і втрачають якість.

Яйця – потребують стабільного холоду, інакше зростає ризик втрати свіжості.

Готові страви та делікатеси – небезпечні тим, що часто вживаються без додаткової термічної обробки.

Натуральні горіхові пасти та деякі олії – можуть розшаровуватися і псуватися через нагрівання.

Свіжі соки та холодного віджиму напої – швидко окислюються і втрачають вітаміни.

Сире м’ясо та риба – один із найризикованіших варіантів для дверцят через швидке розмноження бактерій.

Свіжі фрукти та овочі – особливо ягоди та зелень, які швидко в’януть і псуються.

Що можна тримати у дверцятах

Фахівці радять використовувати цю зону лише для продуктів, які добре переносять перепади температури. Серед них – соуси, гірчиця, кетчуп, оцет, джеми та соління.

Через високий вміст солі, цукру або кислоти вони менш чутливі до умов зберігання і довше залишаються безпечними.

Як правильно організувати холодильник

Експерти радять просте правило: чим швидше псується продукт – тим далі від дверцят його потрібно зберігати.

Найбільш стабільна температура – на нижніх і середніх полицях. Там краще тримати м’ясо, рибу та молочні продукти. Верхні полиці підходять для готової їжі, яка швидко споживається.

Також важливо не перевантажувати дверцята, щоб мінімізувати коливання температури під час відкривання.

