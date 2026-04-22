7 ошибок в холодильнике, которые портят еду и деньги: эксперты объяснили, что нельзя держать в дверце

Многие автоматически складывают в дверцу холодильника все, что должно быть "под рукой" — от молока до соусов. Но эксперты по пищевой безопасности предупреждают: это одна из самых плохих зон для хранения скоропортящихся продуктов.

Эти 7 продуктов нельзя хранить в дверце холодильника – вот почему

Основная проблема дверцы в том, что это самая теплая и нестабильная часть холодильника , где температура постоянно колеблется из-за частого открывания.

Когда показатель поднимается выше 4°C, продукты попадают в так называемую опасную зону, где бактерии могут активно размножаться. И это происходит гораздо быстрее, чем кажется.

Почему дверца холодильника – рискованная зона

Во время каждого открывания холодильника теплый воздух попадает внутрь, а дверные полки нагреваются первыми. Поэтому продукты здесь не получают стабильного охлаждения.

Эксперты подчеркивают, что даже короткие перепады температуры могут уменьшать срок годности пищи и влиять на ее безопасность.

7 продуктов, которые не следует держать в дверце

Молоко и молочные продукты – самые чувствительные к перепадам температуры. Они скорее портятся и теряют качество.

Яйца – нуждаются в стабильном холоде, иначе возрастает риск потери свежести.

Готовые блюда и деликатесы – опасны тем, что часто используются без дополнительной термической обработки.

Натуральные ореховые пасты и некоторые масла могут расслаиваться и портиться из-за нагрева.

Свежие соки и холодного отжима – быстро окисляются и теряют витамины.

Сырое мясо и рыба – один из самых рискованных вариантов для дверцы из-за быстрого размножения бактерий.

Свежие фрукты и овощи – особенно ягоды и зелень, которые быстро увядают и портятся.

Что можно держать в дверце

Специалисты советуют использовать эту зону только для продуктов, хорошо переносят перепады температуры. Среди них – соусы, горчица, кетчуп, уксус, джемы и соленья.

Из-за высокого содержания соли, сахара или кислоты они менее чувствительны к условиям хранения и остаются дольше безопасными.

Как правильно организовать холодильник

Эксперты советуют простое правило: чем быстрее портится продукт – тем дальше от дверцы его нужно хранить.

Наиболее стабильная температура – на нижних и средних полках. Там лучше содержать мясо, рыбу и молочные продукты. Верхние полки подходят для готовой пищи, которая быстро потребляется.

Также важно не перегружать дверцу, чтобы минимизировать колебания температуры при открывании.

