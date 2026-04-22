7 ошибок в холодильнике, которые портят еду и деньги: эксперты объяснили, что нельзя держать в дверце

Проніна Анна
Многие автоматически складывают в дверцу холодильника все, что должно быть "под рукой" — от молока до соусов. Но эксперты по пищевой безопасности предупреждают: это одна из самых плохих зон для хранения скоропортящихся продуктов.
Эти 7 продуктов нельзя хранить в дверце холодильника – вот почему
Основная проблема дверцы в том, что это самая теплая и нестабильная часть холодильника , где температура постоянно колеблется из-за частого открывания.
Когда показатель поднимается выше 4°C, продукты попадают в так называемую опасную зону, где бактерии могут активно размножаться. И это происходит гораздо быстрее, чем кажется.
Во время каждого открывания холодильника теплый воздух попадает внутрь, а дверные полки нагреваются первыми. Поэтому продукты здесь не получают стабильного охлаждения.
Эксперты подчеркивают, что даже короткие перепады температуры могут уменьшать срок годности пищи и влиять на ее безопасность.
Молоко и молочные продукты – самые чувствительные к перепадам температуры. Они скорее портятся и теряют качество.
Яйца – нуждаются в стабильном холоде, иначе возрастает риск потери свежести.
Готовые блюда и деликатесы – опасны тем, что часто используются без дополнительной термической обработки.
Натуральные ореховые пасты и некоторые масла могут расслаиваться и портиться из-за нагрева.
Свежие соки и холодного отжима – быстро окисляются и теряют витамины.
Сырое мясо и рыба – один из самых рискованных вариантов для дверцы из-за быстрого размножения бактерий.
Свежие фрукты и овощи – особенно ягоды и зелень, которые быстро увядают и портятся.
Специалисты советуют использовать эту зону только для продуктов, хорошо переносят перепады температуры. Среди них – соусы, горчица, кетчуп, уксус, джемы и соленья.
Из-за высокого содержания соли, сахара или кислоты они менее чувствительны к условиям хранения и остаются дольше безопасными.
Эксперты советуют простое правило: чем быстрее портится продукт – тем дальше от дверцы его нужно хранить.
Наиболее стабильная температура – на нижних и средних полках. Там лучше содержать мясо, рыбу и молочные продукты. Верхние полки подходят для готовой пищи, которая быстро потребляется.
Также важно не перегружать дверцу, чтобы минимизировать колебания температуры при открывании.
