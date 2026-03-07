logo

8 марта: традиции праздника, народные приметы и что не стоит делать в этот день

8 марта – день женской силы: традиции, приметы и что не стоит делать

7 марта 2026, 22:20
Ткачова Марія

В Международный женский день принято благодарить женщин за заботу, любовь и поддержку, а также придерживаться особых праздничных традиций.

8 марта: традиции праздника, народные приметы и что не стоит делать в этот день

Приметы и традиции на 8 марта

Каждый год 8 марта во многих странах мира отмечают Международный женский день . Этот праздник посвящен женщинам – их силе, мудрости, заботе и любви.

В этот день принято выражать благодарность матерям, бабушкам, сестрам, женам и дочерям за их поддержку и ежедневный труд. С годами праздник приобрел более теплый и семейный характер: люди дарят цветы, открытки и делают приятные сюрпризы.

История праздника

История Международного женского дня ведет начало в начале ХХ века. В 1908 году в Нью-Йорке женщины вышли на демонстрацию с требованиями лучших условий труда и равных прав.

Два года спустя немецкая активистка Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать день, посвященный борьбе за права женщин.

Со временем праздник распространился во многих странах мира и сегодня символизирует не только борьбу за равенство, но и уважение, благодарность и любовь к женщинам.

Народные традиции 8 марта

В прежние времена в этот день почитается память мучеников.

Во многих семьях существуют свои традиции празднования:

— мужчины дарят женщинам цветы, особенно тюльпаны, мимозы и первоцветы;

- семьи собираются за праздничным обедом или ужином;

— дети готовят для мам и бабушек подарки собственноручно;

– мужчины берут на себя часть домашних дел, чтобы женщины могли отдохнуть.

Для многих семей этот день стал символом заботы, нежности и семейного тепла.

Народные приметы на 8 марта

Наши предки верили, что погода в этот день может предсказать, какова будет весна.

- если 8 марта солнечно — весна будет ранней и теплой;

— если идет дождь, год может быть урожайным;

— если утром мороз, холодная погода может задержаться еще на несколько недель;

— если слышно пение птиц — настоящая весна уже близка.

Что не стоит делать 8 марта

Несмотря на праздничное настроение, в народе есть определенные оговорки.

В этот день не советуют:

- ссориться и выяснять отношения;

- говорить оскорбительные слова женщинам;

- грустить или плакать;

- отказывать близким в помощи.

Считается, что настроение может повлиять на атмосферу в семье в течение года.

Именины 8 марта

По церковному календарю в этот день могут отмечать именины Иван, Александр, Михаил и Сергий. В разных календарях список имен может отличаться.

Символы праздника

Символами 8 марта традиционно считают весенние цветы.

Тюльпаны символизируют нежность и пробуждение природы, мимоза ассоциируется с женственностью и заботой, а желтый цвет олицетворяет тепло, солнце и радость.

8 марта – это день, когда люди говорят простые, но важные слова благодарности женщинам за любовь, терпение и доброту.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине вступил в силу закон, который ужесточает требования к содержанию домашних животных и вводит новые правила их идентификации.



