8 марта: традиции праздника, народные приметы и что не стоит делать в этот день

В Международный женский день принято благодарить женщин за заботу, любовь и поддержку, а также придерживаться особых праздничных традиций.



Приметы и традиции на 8 марта

Каждый год 8 марта во многих странах мира отмечают Международный женский день . Этот праздник посвящен женщинам – их силе, мудрости, заботе и любви.



В этот день принято выражать благодарность матерям, бабушкам, сестрам, женам и дочерям за их поддержку и ежедневный труд. С годами праздник приобрел более теплый и семейный характер: люди дарят цветы, открытки и делают приятные сюрпризы.



История праздника



История Международного женского дня ведет начало в начале ХХ века. В 1908 году в Нью-Йорке женщины вышли на демонстрацию с требованиями лучших условий труда и равных прав.



Два года спустя немецкая активистка Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать день, посвященный борьбе за права женщин.



Со временем праздник распространился во многих странах мира и сегодня символизирует не только борьбу за равенство, но и уважение, благодарность и любовь к женщинам.



Народные традиции 8 марта



В прежние времена в этот день почитается память мучеников.



Во многих семьях существуют свои традиции празднования:



— мужчины дарят женщинам цветы, особенно тюльпаны, мимозы и первоцветы;



- семьи собираются за праздничным обедом или ужином;



— дети готовят для мам и бабушек подарки собственноручно;

– мужчины берут на себя часть домашних дел, чтобы женщины могли отдохнуть.

Для многих семей этот день стал символом заботы, нежности и семейного тепла.



Народные приметы на 8 марта



Наши предки верили, что погода в этот день может предсказать, какова будет весна.



- если 8 марта солнечно — весна будет ранней и теплой;

— если идет дождь, год может быть урожайным;

— если утром мороз, холодная погода может задержаться еще на несколько недель;



— если слышно пение птиц — настоящая весна уже близка.



Что не стоит делать 8 марта



Несмотря на праздничное настроение, в народе есть определенные оговорки.

В этот день не советуют:

- ссориться и выяснять отношения;



- говорить оскорбительные слова женщинам;



- грустить или плакать;



- отказывать близким в помощи.



Считается, что настроение может повлиять на атмосферу в семье в течение года.



Именины 8 марта



По церковному календарю в этот день могут отмечать именины Иван, Александр, Михаил и Сергий. В разных календарях список имен может отличаться.



Символы праздника

Символами 8 марта традиционно считают весенние цветы.

Тюльпаны символизируют нежность и пробуждение природы, мимоза ассоциируется с женственностью и заботой, а желтый цвет олицетворяет тепло, солнце и радость.



8 марта – это день, когда люди говорят простые, но важные слова благодарности женщинам за любовь, терпение и доброту.



