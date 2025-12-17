Кутя під забороною: кому традиційна різдвяна страва може серйозно зашкодити здоров’ю

Кутя — символ Святвечора та одна з найдавніших традиційних страв української кухні. Вона вважається корисною та поживною, адже містить зерно, горіхи, мед і сухофрукти. Втім, лікарі застерігають: навіть така звична страва може бути небезпечною для окремих категорій людей через особливості складу.

Святвечір може обернутися проблемами: кому кутя здатна нашкодити

Основою класичної куті є пшениця. Цільні зерна багаті клітковиною, рослинним білком і вітамінами групи B, однак саме пшениця містить глютен. Для людей із целіакією або підвищеною чутливістю до глютену вона може спричинити здуття, біль у животі та порушення травлення. За наявності проблем зі шлунково-кишковим трактом фахівці радять обирати альтернативи — наприклад, кутю на рисі чи іншій безглютеновій крупі.

Ще один традиційний інгредієнт — мак. Він містить мікроелементи та вітаміни, але у великій кількості може викликати небажані реакції. Надмірне споживання маку інколи призводить до сонливості, закрепів і загострення проблем із травленням. Особливо обережними варто бути дітям, літнім людям та тим, хто має алергічні захворювання.

Волоські горіхи додають куті поживності, але водночас є важким продуктом. Вони дуже калорійні та входять до списку найсильніших природних алергенів. Горіхи можуть спровокувати загострення шкірних захворювань, а також не рекомендовані людям із гастритом, колітом, виразкою та хворобами підшлункової залози. Малим дітям горіхи також краще не давати.

Сухофрукти в куті — ще одна потенційна проблема. Вони корисні для серця, але містять високу концентрацію цукру. Людям із цукровим діабетом або ожирінням варто суворо контролювати порцію і надавати перевагу менш солодким видам — сушеним яблукам, грушам чи ягодам.

Мед, який традиційно використовують як підсолоджувач, теж підходить не всім. Його не рекомендують дітям до трьох років через ризик алергічних реакцій. Також обмежити мед варто людям із гіпертонією, проблемами з печінкою, надмірною вагою та порушеннями роботи підшлункової залози. Навіть натуральний продукт при надмірному вживанні може нашкодити.

Фахівці наголошують: кутя не є шкідливою сама по собі. Проблеми виникають тоді, коли не враховуються індивідуальні особливості організму. У святкові дні особливо важливо знати міру та адаптувати традиційні страви під власне здоров’я.

