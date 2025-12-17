Кутья под запретом: кому традиционное рождественское блюдо может серьезно навредить здоровью

Кутя — символ Сочельника и одно из самых древних традиционных блюд украинской кухни. Она считается полезной и питательной, поскольку содержит зерно, орехи, мед и сухофрукты. Впрочем, врачи предостерегают: даже такое привычное блюдо может быть опасным для отдельных категорий людей из-за особенностей состава.

Сочельник может обернуться проблемами: кому кутья способна навредить

Основой классического угла является пшеница. Цельные зерна богаты клетчаткой, растительным белком и витаминами группы B, однако именно пшеница содержит глютен. Для людей с целиакией или повышенной чувствительностью к глютену она может вызвать вздутие, боль в животе и нарушение пищеварения. При наличии проблем с желудочно-кишечным трактом специалисты советуют выбирать альтернативы — например, кутью на рисе или другой безглютеновой крупе.

Еще один традиционный ингредиент – мак. Он содержит микроэлементы и витамины, но в больших количествах может вызвать нежелательные реакции. Чрезмерное потребление мака иногда приводит к сонливости, запоров и обострению проблем с пищеварением. Особенно осторожными следует быть детям, пожилым людям и тем, кто страдает аллергическими заболеваниями.

Грецкие орехи придают угле питательности, но в то же время являются тяжелым продуктом. Они очень калорийны и входят в список сильнейших природных аллергенов. Орехи могут спровоцировать обострение кожных заболеваний, а также не рекомендованные людям с гастритом, колитом, язвой и заболеваниями поджелудочной железы. Маленьким детям орехи тоже лучше не давать.

Сухофрукты в углу – еще одна потенциальная проблема. Они полезны для сердца, но содержат высокую концентрацию сахара. Людям с сахарным диабетом или ожирением следует строго контролировать порцию и отдавать предпочтение менее сладким видам — сушеным яблокам, грушам или ягодам.

Мед, традиционно используемый как подсластитель, тоже подходит не всем. Его не рекомендуют детям до трех лет из-за риска аллергических реакций. Также ограничить мед следует людям с гипертонией, проблемами с печенью, избыточным весом и нарушениями работы поджелудочной железы. Даже натуральный продукт при чрезмерном употреблении может навредить.

Специалисты отмечают: кутья не вредна сама по себе. Проблемы возникают тогда, когда не учитываются индивидуальные особенности организма. В праздничные дни особенно важно соблюдать меру и адаптировать традиционные блюда под собственное здоровье.

