Куди зник колорадський жук з українських городів: науковці дали несподівану відповідь

Цього сезону українські городники помітили незвичну картину, адже колорадського жука на картоплі стало значно менше. Шкідник, який зазвичай завдає чимало клопоту влітку, відступив у багатьох регіонах. Однак фахівці попереджають: це не означає, що його популяція в Україні зникла назавжди.

Колорадський жук зник в Україні

За словами кандидатки сільськогосподарських наук, заступниці директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяни Олійник, головною причиною зникнення колорадського жука в Україні стало несприятливе поєднання погодних умов.

Науковиця зазначає, що удар по популяції почався ще взимку. Дорослі колорадські жуки зимують у ґрунті, а сильні морози спричинили його глибоке промерзання. Після цього настала тривала прохолодна весна, яка також не сприяла активності та розмноженню шкідника. Однак найбільше колорадському жуку нашкодила літня спека. За температури близько 35–37 градусів за Цельсієм яйцекладки можуть пересихати, а личинки потерпають від зневоднення. У результаті кількість нового покоління шкідника істотно скорочується.

Додатковим фактором стало зменшення площ під картоплею в окремих регіонах. Менше посадок означає менше доступної їжі та місць для розмноження, що також стримує поширення колорадського жука.

Однак розслаблятися городникам зарано. Популяція шкідника здатна швидко відновлюватися, якщо наступний сезон буде сприятливим. За прогнозом Олійник, помірне тепло та достатня кількість вологи можуть створити умови для нового спалаху чисельності колорадського жука. Тому навіть за невеликої кількості шкідників фахівці радять не припиняти захист картоплі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, який сорт картоплі не цікавий колорадському жуку.